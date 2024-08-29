وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 68 شهيداً و77 مصاباً خلال 24 ساعة، موضحةً أنه لا يزال كثير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 9 مدنيين أغلبيتهم أطفال ونساء استُشهدوا، وأُصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي يشهد قصفاً عنيفاً، جواً وبراً وبحراً، لليوم الـ328 على التوالي.

وأفادت الوكالة باستشهاد 8 مواطنين، بينهم طفلة، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، جراء قصف طائرات الاحتلال مبنى سكنياً في محيط فندق الأمل غربي مدينة غزة، فيما استُشهد مواطن وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم الشاطئ.

وأشارت إلى أن زوارق الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه شاطئ القرارة شمال غربي خان يونس، وشاطئ حي تل الهوى غربي مدينة غزة، فيما يتواصل القصف المدفعي للمناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وسط القطاع، وشمال غربي مدينة رفح جنوباً.

في السياق، استُشهد 15 فلسطينياً وأُصيب آخرون، الخميس، في غارات إسرائيلية على مختلف محافظات قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في مدينتي دير البلح ورفح.

وأفاد مصدر طبي بوصول 8 شهداء بينهم أطفال وعدد من الإصابات (لم يحدده) جراء استهداف منزل يعود لعائلتي "جرادة" و"عبدو" غربي مدينة غزة.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شمال القطاع قذائفها باتجاه حيَّي الصبرة والزيتون جنوبي مدينة غزة، كما أطلقت الطائرات قنابل إنارة فوق حي تل الهوى جنوب غربي المدينة، وفق مصادر محلية.

ووسط قطاع غزة؛ استُشهد شاب وأُصيب آخرون في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلاً يعود لعائلة "الباز" في منطقة البصة غربي مدينة دير البلح، وفق مسعفين فلسطينيين.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في مخيم النصيرات لعائلات الحواجري والسوارحة، وسط إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شمال المخيم، وفق شهود عيان، فيما سقطت عدة قذائف مدفعية شرق مدخل الزوايدة على شارع صلاح الدين بالقرب من شركة الكهرباء.

وفي خان يونس (جنوب)؛ أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في بلدة عبسان الجديدة والزنة شرقي مدينة خان يونس، وسط إطلاق نار متقطع قرب شارع 5 والسطر الغربي، وفق شهود عيان.

أما في رفح، فقد استُشهد 3 فلسطينيين جراء استهداف دراجة نارية من نوع "توكتوك" بصاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية في المنطقة الصناعية شمالي المدينة، حسب مصدر طبي.

في غضون ذلك، رصدت إسرائيل، الخميس، إطلاق صاروخين من غزة على مستوطنة كيسوفيم بمحاذاة القطاع الفلسطيني، حسب القناة "12" الإسرائيلية التي أفادت بانطلاق صافرات الإنذار في المستوطنة.

وأضافت أن صاروخين أُطلقا من غزة وسقطا في منطقة مفتوحة، دون إشارة إلى خسائر بشرية ولا أضرار مادية.

وتُظهر الدلائل أنه رغم مرور نحو 11 شهراً على بدء حربها على غزة، فإن إسرائيل تعجز عن تحقيق أيٍّ من أهدافها المعلنة، لا سيما القضاء على قدرات حركة حماس واستعادة الأسرى من القطاع.

وبوتيرة يومية، تعلن حماس وفصائل أخرى قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وبالتزامن، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فقتل أكثر من 665 فلسطينياً، بينهم 150 طفلاً، وأصاب ما يزيد على 5 آلاف و400، واعتقل أكثر من 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.