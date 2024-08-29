وفي إشارة إلى محاولات تطبيع العلاقات مع سوريا، قال قورتولموش في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، مساء الأربعاء، إن الشعبين السوري والتركي ليس بينهما أي عداء.

وشدد في الوقت نفسه على أنه يولي أهمية للدبلوماسية البرلمانية، وأنه مستعد للقاء نظيره السوري إذا طُلب منه أداء هذه المسؤولية.

وحول المستفيد في المنطقة خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية وتحديداً في سوريا، قال قورتولموش: "إن المستفيد الوحيد في المنطقة هي إسرائيل"، مضيفاً أن "النتيجة الكبرى مما حدث أن إسرائيل ليس أمامها من يستطيع تحديها في هذه المنطقة".

وفي ما يتعلق بالحرب الروسية-الأوكرانية، لفت رئيس البرلمان التركي إلى أنه لولا أنقرة لما كانت هناك دولة يمكنها التحدث مع الجانبين (موسكو وكييف)، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان يقود عملية الوساطة بينهما بنشاط.

وأوضح أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي رعتها تركيا كانت ستُفضي إلى اتفاق بين البلدين، لولا أن بعض الدول لا تريد نهاية الحرب، وقال إن "الولايات المتحدة تحاول توحيد القارة الأوروبية من خلال الحرب في أوكرانيا، وهي تريد إشغال روسيا بمشكلة خطيرة، وترى أن الاضطرابات الإقليمية مهمة لتوازن القوى".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف "تدخلاً في شؤونها".