سياسة
2 دقيقة قراءة
قورتولموش: تطبيع السياسة الخارجية لتركيا يزيد قوتها بالنظام العالمي الجديد
أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، أن تطبيع السياسة الخارجية لتركيا يزيد قوتها ضمن النظام العالمي الجديد، مشدداً على أهمية الاستقرار في الشرق الأوسط.
قورتولموش: تطبيع السياسة الخارجية لتركيا يزيد قوتها بالنظام العالمي الجديد
قورتولموش: النتيجة الكبرى مما حدث في المنطقة أن إسرائيل ليس أمامها من يستطيع تحديها في هذه المنطقة / صورة: AA
29 أغسطس 2024

وفي إشارة إلى محاولات تطبيع العلاقات مع سوريا، قال قورتولموش في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، مساء الأربعاء، إن الشعبين السوري والتركي ليس بينهما أي عداء.

وشدد في الوقت نفسه على أنه يولي أهمية للدبلوماسية البرلمانية، وأنه مستعد للقاء نظيره السوري إذا طُلب منه أداء هذه المسؤولية.

وحول المستفيد في المنطقة خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية وتحديداً في سوريا، قال قورتولموش: "إن المستفيد الوحيد في المنطقة هي إسرائيل"، مضيفاً أن "النتيجة الكبرى مما حدث أن إسرائيل ليس أمامها من يستطيع تحديها في هذه المنطقة".

وفي ما يتعلق بالحرب الروسية-الأوكرانية، لفت رئيس البرلمان التركي إلى أنه لولا أنقرة لما كانت هناك دولة يمكنها التحدث مع الجانبين (موسكو وكييف)، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان يقود عملية الوساطة بينهما بنشاط.

وأوضح أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي رعتها تركيا كانت ستُفضي إلى اتفاق بين البلدين، لولا أن بعض الدول لا تريد نهاية الحرب، وقال إن "الولايات المتحدة تحاول توحيد القارة الأوروبية من خلال الحرب في أوكرانيا، وهي تريد إشغال روسيا بمشكلة خطيرة، وترى أن الاضطرابات الإقليمية مهمة لتوازن القوى".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف "تدخلاً في شؤونها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us