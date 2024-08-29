والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وفداً من لجان الكونغرس الأمريكي، برئاسة السيناتور جوني إرنست، في القاهرة، وجرت مناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي، وفق البيان، على "خطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة". وحذر من "الخطورة البالغة للتصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية"، مؤكداً أنه "يزيد بشدة من مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي".

كما شدد على "اعتزام مصر مواصلة جهودها، بالتنسيق مع الشركاء، بهدف وضع حد للحرب التي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة".

بدوره، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، في منشور على منصة إكس، أن تدمير المنازل والبنية التحتية في الضفة الغربية "انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان".

وأمس الأربعاء، قالت القناة 12 العبرية، إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين سيعقدون الخميس اجتماعاً وُصِف بـ(غير رسمي)، لبحث فرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير"، لافتة إلى أن الاجتماع سيُعقد بناءً على اقتراح من ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بتهمة "التحريض على جرائم حرب".

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامداساني، في بيان أمس الأربعاء، إن "الهجمات واسعة النطاق التي بدأها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة تهدد بتفاقم الوضع الكارثي في ​​الأراضي الفلسطينية".

وأضافت: "لقد تعرض آلاف الفلسطينيين للاعتقال التعسفي والتعذيب، وتعرضوا للعنف الوحشي للمستوطنين، وواجهوا قيوداً شديدة على حرية التنقل والتعبير، كما تعرضت منازل وممتلكات الفلسطينيين للتدمير أو المصادرة، وجرى تهجيرهم قسراً".

وشددت على أن إسرائيل باعتبارها "قوة محتلة" يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مبينة أن الهجمات الإسرائيلية تنتهك قواعد ومعايير حقوق الإنسان، داعية إلى "إجراء تحقيق شامل ومستقل في التقارير الواردة عن عمليات القتل غير القانوني، ويجب محاسبة المسؤولين عنها".

وفجر الأربعاء بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمالي الضفة، هي الأوسع منذ عام 2002، وأسفرت عن استشهاد 17 فلسطينياً وإصابة آخرين، فضلاً عن تدمير عدد من المنازل والبنى التحتية.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، صعَّد جيش الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل 670 فلسطينياً بينهم 150 طفلاً، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.