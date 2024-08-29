سياسة
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"ناجح مثمر".. صحفيون ليبيون يمدحون برنامجاً تدريبياً لدائرة الاتصال التركية
وصف صحفيون ليبيون "برنامج التفاعل الصحفي المرئي" الذي شاركوا فيه، بتنظيم رئاسة الاتصالات التركية ووكالة الأناضول، بأنه ناجح ومفيد.
"ناجح مثمر".. صحفيون ليبيون يمدحون برنامجاً تدريبياً لدائرة الاتصال التركية
صحفي ليبي مشارك بالبرنامج التدريبي بأنقرة / صورة: AA
29 أغسطس 2024

وأقيم البرنامج التدريبي بمقر وكالة الأناضول بالعاصمة أنقرة، بالتنسيق مع مركز الاتصال الحكومي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية. واستمر 3 أيام، تلقى خلالها الصحفيون الليبيون تدريباً من زملائهم الذين لديهم خبرة في مجال عملهم.

وقال مدير عام مركز الاتصال الحكومي الليبي، محمد جمعة علي أبو حلقة، إن البرنامج كان ناجحاً ومثمراً، مشيراً إلى أن "هذا كان أول برنامج تدريبي لنا، ونود أن نشكر رئاسة الجمهورية التركية ومديرية الاتصالات ووكالة الأناضول وأكاديمية الأناضول على جهودهم هنا".

بدوره، قال منسق التعاون الدولي في مركز الاتصال الحكومي لبيد علي عبد السلام الجراد، إن هناك علاقة تاريخية وعميقة الجذور بين تركيا وليبيا، وأكد أنه سيُعقد مزيد من البرامج المشابهة للبرنامج التدريبي المعني.

وذكر أن الصحفيين سينقلون الخبرات التي اكتسبوها من التدريب الذي تلقوه إلى زملائهم الآخرين عند عودتهم إلى ليبيا.​​​​​​​

وفي نطاق البرنامج، قدم المصور الصحفي هارون أوز ألب، وكبير المصورين في الأناضول ألبير صدقي إرسوي دروساً في "التصوير الفوتوغرافي الرسمي"، و"الفيديو الرسمي" للصحفيين الليبيين.

وشارك الصحفيون الليبيون الذين حصلوا على شهادات بعد التدريب في برنامج الجولة الثقافية، إذ استمر البرنامج الذي بدأ في 26 أغسطس/آب 3 أيام، وانتهى بحفل توزيع الشهادات للمشاركين فيه.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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