ونتيجة تلك التوترات تأثرت بورصة تل أبيب، إذ تراجع مؤشرها للأسهم القيادية TASE35 من قمته، بالتزامن مع مخاوف من توسع نطاق الحرب في غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد مشاركة آلاف الجنود الذين استدعاهم جيش الاحتلال.

وكان مؤشر TASE35 وصل إلى قمته التاريخية، الاثنين الماضي، عند 2108 نقاط، بعد كلمة أمين عام حزب الله حسن نصر الله الذي قال فيها، إن الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر "قد تم"، وإنه سيُقيِّم الأضرار الإسرائيلية المسجلة.

ولكن المؤشر سرعان ما تراجع مع بدء عملية عسكرية هي الأوسع منذ 22 عاماً، على محافظات شمالي الضفة الغربية، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وبينما كانت وزارة المالية الإسرائيلية تتوقع تراجع العجز في الميزانية حتى 6.6% بدءاً من سبتمبر/أيلول المقبل، إذ بلغ عجز الميزانية في الشهور الاثني عشر المنتهية في يوليو/تموز الماضي 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل 42 مليار دولار أمريكي، جاءت العملية العسكرية لتؤثر في تلك التوقعات.

"عواقب ائتمانية"

وعشية العملية العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن "صراعاً عسكرياً شاملاً بين إسرائيل وحزب الله أو إيران قد يؤدي إلى عواقب ائتمانية" على مصدري الدَين الإسرائيليين.

وذكرت "موديز" في بيان أنها ما زالت تفترض أن التوتر المستمر لن يتصاعد إلى صراع عسكري شامل بين الجانبين، أو يتسع ليشمل إيران، "ما سيحد من التأثير السلبي الائتماني الفوري في المنطقة".

وفي فبراير/شباط الماضي خفضت "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية الملموسة التي تواجه إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.

وخفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" تصنيف إسرائيل الائتماني في أبريل/نيسان الماضي، وتبعتها وكالة "فيتش" بقرار مماثل في أغسطس/آب الجاري.

قبل انطلاق العملية العسكرية، تلقى الاقتصاد الإسرائيلي بيانات سلبية تمثلت بارتفاع التضخم إلى 3.2% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي، من 2.9 % في يونيو/حزيران السابق له.

وبسبب عودة ارتفاع التضخم، قرر "بنك إسرائيل" المركزي للأسواق في 28 أغسطس/آب الجاري، أن يبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير، في وقت بدأت مؤشرات أسعار المستهلك تظهر ارتفاعاً في الأسواق المحلية أعلى من الهدف المحدد.

وقال البنك: "في الأشهر الأخيرة، ازدادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتداعياته الاقتصادية.. وتنعكس هذه، إلى جانب حالة عدم اليقين المالي، في فروق العائد المرتفعة بين سندات الحكومة الإسرائيلية والسندات الأمريكية".

وكانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، استباقاً لخفض محتمل لأسعار الفائدة على الدولار من جانب الفيدرالي الأمريكي بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول المقبل.

ارتفاع في أسعار العقارات

من ناحية أخرى، فإن استمرار توسع العملية العسكرية في مدن أخرى بالضفة الغربية، من شأنها أن تعرقل دخول العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل، والتي استأنفت جزئياً توافدها للسوق الإسرائيلية.

ولأن معظم العمالة الفلسطينية في إسرائيل ينشط في قطاع البناء، فإن سوق الإسكان إلى جانب السياحة يعتبران من أكثر القطاعات المتضررة منذ اندلاع الحرب على غزة.

وعليه، تستمر أسعار المساكن وحجم الرهن العقاري الجديد في الارتفاع، وما تزال القيود المفروضة على النشاط في صناعة البناء في ضوء الحرب كبيرة، وفي هذا السياق أوضح "بنك إسرائيل" أن نشاط صناعة البناء "يتعافى ببطء".

وانتقلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى مرحلة توسع جديدة، وخاصة في محافظات الشمال، في أوسع اقتحامات بالضفة منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

وفجر الأربعاء، أعلنت هيئة البث العبرية، إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي "عملية واسعة النطاق" شمال الضفة الغربية، أسفرت حتى صباح الخميس عن مقتل 12 فلسطينياً وإصابة أكثر من 20.