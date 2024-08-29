سياسة
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تركيا: سنواصل حربنا ضد الإرهاب وفقاً لمبدأ الدفاع عن النفس
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي، اليوم الخميس، إن بلاده مصرّة على مكافحة الإرهاب، مؤكداً أهمية التعاون مع العراق في ذلك.
تركيا: سنواصل حربنا ضد الإرهاب وفقاً لمبدأ الدفاع عن النفس
كيتشيلي: مصمّمون على مكافحة الإرهاب بكل عزم / صورة: AA
29 أغسطس 2024

جاء ذلك في منشور لكيتشيلي على منصة إكس، تعقيباً على البيان الصادر عن قيادة العمليات المشتركة العراقية بشأن حادثة كركوك اليوم.

وأفاد كيتشيلي بأنه "جرى التنسيق مع السلطات العراقية لتوضيح الحادثة بالتفصيل"، مؤكداً أن "تركيا مصممة على مكافحة الإرهاب بكل عزم".

وأوضح أن "تركيا تواصل حربها ضد التنظيم الإرهابي المتمركز في الأراضي العراقية وفقاً لمبدأ الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "بين تركيا والعراق نهج وإرادة قوية ومشتركة يزدادان قوة في مجال مكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "الإعلان الأخير أن تنظيم PKK الإرهابي أصبح "منظمة محظورة في العراق"، و"مذكرة التفاهم حول التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب" الموقعة في أنقرة في 15 أغسطس/آب الجاري هما نتاج لهذا النهج.

وتابع المسؤول التركي قائلاً: "يعتزم البلدان ضمان أن يؤدي هذا التعاون إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع وزيادة التنسيق بين السلطات المختصة".

وفي 15 أغسطس/آب الجاري، وقعت تركيا والعراق مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب. وتنص المذكرة، وفق مصادر بوزارة الدفاع التركية، على تدريب القوات العسكرية والأمنية، لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وحفظ الأمن الحدودي المشترك، ومكافحة الهجرة غير النظامية والتسلل عبر الحدود المشتركة، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون في مجال الدفاع العسكري.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق، ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل معقلاً له، كما ينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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