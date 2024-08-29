وقالت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، إن الاجتماع الذي استغرق ساعتين، تناول العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية، وأضافت أن فيدان عقد على هامش الاجتماع لقاءات مع عدد من نظرائه الأوروبيين.

والتقى فيدان على هامش الاجتماع مع نظرائه اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس والإسباني خوسيه مانويل الباريس والبلجيكية حاجة لحبيب، ومن لوكسمبورغ كزافييه بيتيل.

وانطلق اليوم الخميس الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "غيمنيش" في العاصمة البلجيكية بروكسل، لتقييم التطورات والمستجدات الدولية.

وتعقد اجتماعات "غيمنيش" وهي منصة تشاورية، بغرض تطوير رأي واستراتيجية مشتركة بين الدول الأعضاء من غير اتخاذ قرارات، في عاصمة الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي كل 6 أشهر.