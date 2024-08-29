سياسة
1 دقيقة قراءة
فيدان يشارك بالاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، في الاجتماع غير الرسمي لنظرائه لدى دول الاتحاد الأوروبي "غيمنيش"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
فيدان يشارك بالاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
فيدان يشارك في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي / صورة: AA
29 أغسطس 2024

وقالت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، إن الاجتماع الذي استغرق ساعتين، تناول العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية، وأضافت أن فيدان عقد على هامش الاجتماع لقاءات مع عدد من نظرائه الأوروبيين.

والتقى فيدان على هامش الاجتماع مع نظرائه اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس والإسباني خوسيه مانويل الباريس والبلجيكية حاجة لحبيب، ومن لوكسمبورغ كزافييه بيتيل.

وانطلق اليوم الخميس الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "غيمنيش" في العاصمة البلجيكية بروكسل، لتقييم التطورات والمستجدات الدولية.

وتعقد اجتماعات "غيمنيش" وهي منصة تشاورية، بغرض تطوير رأي واستراتيجية مشتركة بين الدول الأعضاء من غير اتخاذ قرارات، في عاصمة الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي كل 6 أشهر.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us