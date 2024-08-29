سياسة
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مخلّفاً شهداء وجرحى ودماراً.. الاحتلال ينسحب من طولكرم ومخيميها بعد 48 ساعة
أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب، مساء أمس الخميس، من مدينة طولكرم ومخيميها شمالي الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت 48 ساعة وخلّفت 4 شهداء فلسطينيين، وفقاً للأناضول.
مخلّفاً شهداء وجرحى ودماراً.. الاحتلال ينسحب من طولكرم ومخيميها بعد 48 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من طولكرم ومخيميها بعد 48 ساعة / صورة: AA
29 أغسطس 2024

وقال الشهود إن "جيش الاحتلال انسحب من مدينة طولكرم ومخيميها بعد عملية عسكرية خلّفت 4 شهداء وعدداً من الإصابات وأضراراً كبيرة في البنية التحتية"، مضيفين أن جرافات عسكرية إسرائيلية دمّرت شوارع رئيسية ونبشت شبكات المياه والصرف الصحي، واقتلعت أعمدة كهرباء وهدمت منازل ودمرت مركبات، حسب المصدر نفسه.

و نقلت الأناضول عن الشهود أن طواقم الهلال الأحمر دخلت برفقة مجموعة من الأهالي مخيم نور شمس، الذي شهد في وقت سابق عمليات مداهمة وتفجير منازل واعتقالات وتحقيق ميداني طول اليومين الماضيين.

وفجر الأربعاء، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدن طولكرم وجنين ومخيم الفارعة قرب طوباس في عملية عسكرية الأكبر منذ عام 2002. وفجر الخميس، انسحب الجيش من مخيم الفارعة بعد عملية عسكرية استمرت 30 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "ارتفاع عدد الشهداء شمالي الضفة منذ فجر الأربعاء إلى 16". كما أعلنت فصائل فلسطينية مسلحة، بينها كتائب القسام (حماس) وكتيبة طولكرم (الجهاد الإسلامي) وكتائب شهداء الأقصى (فتح)، في بيانات منفصلة، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع الاحتلال، وحققوا إصابات مباشرة بين صفوفه.

وتزامناً مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل 670 فلسطينياً بينهم 150 طفلاً، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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