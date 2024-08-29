ولفت بوريل في تصريح عقب مشاركته في الاجتماع غير الرسمي نظراءه لدى دول الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى أن تركيا دولة مرشحة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وأن مشاركة فيدان في الاجتماع المذكور جاءت بعد 5 أعوام من الانقطاع.

وأضاف أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة الوضع الجيوسياسي في المنطقة مع الوزير فيدان، مشيراً إلى أنه "جرى استعراض القضايا التي تعقّد علاقتنا، منها الوضع في قبرص وبعض القضايا المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط".

وأردف بوريل: "دعونا نأمل بأن تكون دعوة وزير الخارجية التركي لحضور اجتماعنا، الخطوة الأولى في استئناف عملية الحوار للبحث عن حل لجميع المشكلات، لا سيما الأزمة القبرصية".