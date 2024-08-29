سياسة
1 دقيقة قراءة
بوريل يأمل بأن تسهم مشاركة فيدان باجتماع أوروبي في حل القضايا الشائكة
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أمس الخميس، إنه يأمل بأن تساهم مشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد غير الرسمي، في التغلب على القضايا الشائكة بالعلاقات الثنائية.
بوريل يأمل بأن تسهم مشاركة فيدان باجتماع أوروبي في حل القضايا الشائكة
بوريل يعرب عن أمله بأن تسهم مشاركة فيدان باجتماع أوروبي في حل القضايا الشائكة / صورة: AA
29 أغسطس 2024

ولفت بوريل في تصريح عقب مشاركته في الاجتماع غير الرسمي نظراءه لدى دول الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى أن تركيا دولة مرشحة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وأن مشاركة فيدان في الاجتماع المذكور جاءت بعد 5 أعوام من الانقطاع.

وأضاف أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة الوضع الجيوسياسي في المنطقة مع الوزير فيدان، مشيراً إلى أنه "جرى استعراض القضايا التي تعقّد علاقتنا، منها الوضع في قبرص وبعض القضايا المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط".

وأردف بوريل: "دعونا نأمل بأن تكون دعوة وزير الخارجية التركي لحضور اجتماعنا، الخطوة الأولى في استئناف عملية الحوار للبحث عن حل لجميع المشكلات، لا سيما الأزمة القبرصية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us