وخلال كلمته في الاجتماع، تطرق نائب وزير الخارجية التركي إلى القضايا المشتركة التي تهمّ العالم الإسلامي، بخاصة القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما دعا نائب وزير الخارجية التركي الحاضرين إلى المشاركة في الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي سيُعقد في تركيا عام 2025.

وانطلقت في وقت سابق الخميس، أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في عاصمة الكاميرون ياوندي. وتعقد أعمال الدورة على مدى يومي الخميس والجمعة.

وتأسست منظمة التعاون الإسلامي عام 1969، وتعدّ ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، إذ تضم 57 دولة موزّعة على 4 قارات.