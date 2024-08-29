سياسة
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نائب وزير الخارجية التركي يشارك باجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي بالكاميرون
شارك نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، أمس الخميس، في الاجتماع الخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في ياوندي، عاصمة الكاميرون.
نائب وزير الخارجية التركي يشارك باجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي بالكاميرون
نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز يشارك باجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي بالكاميرون / صورة: الخارجية التركية / وزارة الخارجية التركية
29 أغسطس 2024

وخلال كلمته في الاجتماع، تطرق نائب وزير الخارجية التركي إلى القضايا المشتركة التي تهمّ العالم الإسلامي، بخاصة القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما دعا نائب وزير الخارجية التركي الحاضرين إلى المشاركة في الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي سيُعقد في تركيا عام 2025.

وانطلقت في وقت سابق الخميس، أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في عاصمة الكاميرون ياوندي. وتعقد أعمال الدورة على مدى يومي الخميس والجمعة.

وتأسست منظمة التعاون الإسلامي عام 1969، وتعدّ ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، إذ تضم 57 دولة موزّعة على 4 قارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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