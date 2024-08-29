سياسة
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ارتفاع حصيلة ضحايا السيول بالسودان إلى 173 قتيلاً والكوليرا إلى 71
أفادت وزارة الصحة السودانية، مساء أمس الخميس، بارتفاع حصيلة وفيات السيول إلى 173 حالة وفاة منذ بدء موسم الأمطار في يونيو/حزيران الماضي، فيما ارتفعت الوفيات جراء الكوليرا إلى 71.
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول بالسودان إلى 173 قتيلاً والكوليرا إلى 71
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول بالسودان إلى 173 قتيلاً / صورة: Reuters
29 أغسطس 2024

وأعلنت الوزارة في بيان، تأثّر 5 ولايات جديدة بالأمطار والسيول أمس الأربعاء، هي القضارف والبحر الأحمر (شرق)، والشمالية (شمال)، وجنوب وغرب كردفان (جنوب)، ليرتفع عدد الولايات المتضررة إلى 11 من أصل 18 ولاية.

وأضاف البيان: "تضررت 38 ألف أسرة، وأكثر من 170 ألف شخص، وارتفعت الإصابات بسبب الأمطار والسيول إلى 505، والوفيات إلى 173". وذكر أن "عدد المنازل المنهارة كليّاً بلغ 18 ألفاً و665، والمنهارة جزئياً وصلت إلى 14 ألفاً و947".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقدان 64 شخصاً جرّاء انهيار سد أربعات شرقي السودان قبل أيام، ما تسبب في مصرع 30 شخصاً على الأقل وفق السلطات المحلية.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة، في البيان نفسه، ارتفاع حصيلة الوفيات بوباء الكوليرا من 56 إلى 71 حالة وفاة، لافتةً إلى تسجيل 191 إصابة جديدة بوباء الكوليرا بينها 123 في ولاية كسلا (شرق)، و37 بولاية القضارف (شرق)، و31 بولاية نهر النيل ( شمال)، وإلى بلوغ عدد الإصابات بالوباء "ألفاً و696 إصابة".

يُذكر أن السلطات السودانية أعلنت، في 12 أغسطس/آب الجاري، الكوليرا وباءً في البلاد.

وتتزامن الكوارث الطبيعية والصحية هذا العام مع استمرار المعاناة جرّاء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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