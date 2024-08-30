سياسة
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على خطى بايدن.. هاريس تتعهد بدعم إسرائيل بالأسلحة
تعهدت كامالا هاريس بأنها لن تحجب الأسلحة عن إسرائيل، وذلك في أول مقابلة لها مع مؤسسة إخبارية كبرى منذ أن أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية.
على خطى بايدن.. هاريس تتعهد بدعم إسرائيل بالأسلحة
هاريس تقول إنها لن تغير سياسة بايدن بشأن الأسلحة لإسرائيل / صورة: AFP
30 أغسطس 2024

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن، تطرقت هاريس لدعم الرئيس جو بايدن القوي لإسرائيل ورفضت دعوات من البعض في الحزب الديمقراطي إلى إعادة النظر في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل بسبب ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة.

وقالت هاريس التي تتولى منصب نائبة الرئيس منذ تولي بايدن السلطة، إنها تؤيد أن تكون إسرائيل قوية لكن "يتعين علينا التوصل إلى اتفاق" بشأن وقف لإطلاق النار في غزة.

ورداً على سؤال المذيعة دانا باش، عمّا إذا كانت ستحجب الأسلحة عن إسرائيل، أجابت: "لا، يتعين علينا التوصل إلى اتفاق (لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن)".

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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