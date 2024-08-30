وقال أردوغان في رسالة نشرها على حسابه الرسمي في منصة إكس بمناسبه "عيد النصر" إن 30 أغسطس/آب "يعد إحدى العتبات الحاسمة في تاريخنا، وأهنئ شعبنا وأشقاءنا في جمهورية شمال قبرص التركية وجميع مواطنينا في أنحاء العالم كافة بعيد النصر".

وأضاف: "إن النصر العظيم، الذي وصفه مصطفى كمال أتاتورك بأنه النصب الخالد لفكرة الحرية والاستقلال للأمة التركية سجل إلى الأبد وجود أمتنا في أراضي الأناضول".

وأكد أنه "مع معارك 30 أغسطس (آب)، هُزمت جيوش الاحتلال هزيمة ساحقة، وتحطم محور الإمبريالية، وفُتحت أبواب إعلان الجمهورية على مصراعيها".

وتابع: "ومع النصر العظيم، أعلنت الأمة التركية مرة أخرى للعالم أجمع أنها لن تقبل الأسر، ولن تُكبَّل إرادتها، ولن تتنازل أبداً عن العيش المستقل في وطنها"، مضيفاً: "إن النصر العظيم، الذي تحقق بفضل بطولة شهدائنا، ودماء قدامى جنودنا، وتضحيات أمتنا، لا يزال يهدينا حتى اليوم".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا تسير بإصرار نحو أهداف القرن التركي، مضيفاً في الوقت ذاته أنها تعمل على حشد جميع الموارد لوقف الصراعات المستمرة والقمع والمجازر في أنحاء مختلفة من العالم، خصوصاً في غزة.

وأكد: "إننا نقف شامخين إلى جانب المظلومين، بغضّ النظر عن هويتهم أو معتقدهم، ودون انتظار أي منفعة مادية".

وواصل: "وبالتعاون مع أصدقائنا وإخواننا الذين يكرسون أنفسهم لنفس المثل الأعلى الذي نتبعه، سنعمل بالتأكيد على إنشاء نظام عالمي يمثَّل فيه الجميع بشكل عادل"، مضيفاً أن "تركيا، التي ألهمت الشعوب المضطهدة بحرب الاستقلال، ستكون أيضاً مضيفة لعالم يسوده السلام والعدالة والهدوء".

ويعد "عيد النصر"، الذي يصادف 30 أغسطس/آب من كل عام، عيداً وطنياً في تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية. وتقام بهذه المناسبة أنشطة وفعاليات مختلفة في جميع الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية في الخارج.