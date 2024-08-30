وذكرت هيئة البث العبرية (رسمية)، الجمعة أنّ "الكابينت صدّق في جلسته الليلة الماضية (مساء الخميس) على الخريطة التي تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي على امتداد محور فيلادلفيا، في إطار صفقة تبادل محتملة" مع حركة حماس.

وزعمت الهيئة أن القرار اتُّخذ بعد أن زودت تل أبيب واشنطن بخرائط رسمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، "كجزء من الاقتراح الذي جرى تمريره إلى حماس من خلال وسطاء".

وبهذا القرار يتبنى "الكابينت" رسمياً موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن المحور، حيث أوضحت الهيئة أنّ "هذه هي المرة الأولى التي يُتخَذ فيها قرار سياسي رسمي بشأن الخطوط العريضة لاتفاق إطلاق سراح الرهائن".

وأيّد ثمانية وزراء القرار، وعارضه وزير الدفاع يوآف غالانت، فيما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عن التصويت، في حين زعم وزراء شاركوا في الجلسة أن القرار يساعد على التوصل إلى صفقة.

في المقابل، يعتقد فريق التفاوض، حسب الهيئة، أن الإصرار على استمرار الوجود الإسرائيلي على الحدود المصرية قد يمنع التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.