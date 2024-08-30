ووفق وسائل إعلام فلسطينية استُشهد 3 فلسطينيين جراء قصف طائرة مُسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة الزبابدة جنوبي مدينة جنين، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية بعد انسحابها من مخيم نور شمس، شرقي طولكرم، شمالي الضفة، مخلّفة دماراً واسعاً في البنى التحتية والشوارع ومنازل الفلسطينيين.

في السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تجري عمليات تفتيش وتنكيل واحتجاز للأهالي بالحي الشرقي من جنين. وأضافت أنها داهمت عدة منازل في محيط مسجد خالد بن الوليد في الحي، وأخضعت مواطنين لتحقيق ميداني، واعتقلت عدداً منهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين من نابلس، واقتحمت معززةً بجرافة عسكرية مخيم بلاطة للاجئين، شرقي المدينة، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات داخل المخيم، كما شرعت بأعمال تجريف وتخريب بالبنية التحتية داخل المخيم.

وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 3 مواطنين بعد أن فتشت منازلهم، واقتحمت عدة مناطق في محافظة الخليل بينها حي الجامعة، وبيت عينون في بلدة سعير شرقي الخليل.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً وامرأة من محافظة رام الله والبيرة، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما، كما اقتحمت بلدة عنبتا، شرقي طولكرم.

ومنتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، أعلنت هيئة البث العبرية (رسمية) إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي "عملية واسعة النطاق" شمالي الضفة، حيث "تعمل قوات الأمن في جنين وطولكرم في وقت واحد".

وأطلقت إسرائيل على العملية الراهنة اسم "المخيمات الصيفية"، وقالت إن طائرات مروحية قتالية وأخرى مسيّرة تشارك فيها "للمساعدة وتغطية القوات البرية، وستستمر العملية لعدة أيام".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في شمالي الضفة منذ فجر الأربعاء إلى 17، كما أعلنت فصائل مقاومة فلسطينية، بينها كتائب القسام (حماس) وكتيبة طولكرم (الجهاد الإسلامي) وكتائب شهداء الأقصى (فتح)، في بيانات منفصلة، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، "محققين إصابات مباشرة".

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، صعَّد الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل 670 فلسطينياً بينهم 150 طفلاً، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوا الأزمات الإنسانية في العالم.