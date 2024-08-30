سياسة
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نائب وزير الخارجية التركي يدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في الأقصى وغزة
أكد نوح يلماز، نائب وزير الخارجية التركي، ضرورة محاسبة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان التي تواصلها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في قطاع غزة.
نائب وزير الخارجية التركي يدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في الأقصى وغزة
نائب وزير الخارجية التركي: يجب محاسبة حكومة نتنياهو على المجازر التي ترتكبها / صورة: AA
30 أغسطس 2024

وأشار يلماز في كلمة الخميس، خلال الاجتماع الخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في ياوندي، عاصمة الكاميرون، إلى أن الاجتماع يأتي في وقت اشتدت فيه الاستفزازات ضد المسجد الأقصى.

وذكر يلماز أن منظمة التعاون الإسلامي تأسست لحماية الأماكن المقدسة، وشدد على أهمية عمل العالم الإسلامي بمزيد من الوحدة والتضامن في مواجهة الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وأضاف: "تجب محاسبة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان التي تواصلها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في غزة".

كما دعا نائب وزير الخارجية التركي الحاضرين إلى المشاركة في الاجتماع الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي سيُعقد في تركيا عام 2025.

والخميس، انطلقت أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في ياوندي، وتُختتم الجمعة.

وتأسست منظمة التعاون الإسلامي عام 1969، وتعدّ ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، إذ تضم 57 دولة موزّعة على 4 قارات.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلةً قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

كما حوَّلت تل أبيب قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الثامن عشر، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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