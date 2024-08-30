واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون منذ فجر اليوم الجمعة، بغارات إسرائيلية استهدفت منازل وتجمعات مدنيين بقطاع غزة، فيما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدداً من المنازل والبنايات السكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة شنتها طائرة استطلاع إسرائيلية على منزل جنوب بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة الفخاري شرق خان يونس، حسب شهود عيان.

مواصلة استهداف المدنيين

وقصفت المدفعية الإسرائيلية وسط وغرب مدينة خان يونس وخاصة المنطقة المحيطة بمستشفى دار السلام ومنطقتي الكتيبة والمحطة، وفق الشهود. فيما وصل جثمان شهيد وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة المصدر شرق دير البلح.

وأضاف مصدر طبي أن 3 شهداء وصلوا إلى المستشفى في وقت متأخر من الليلة الماضية، بعد استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة مواطنين قرب دوار البركة وسط دير البلح.

وأطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة شرق دير البلح فجر الجمعة، نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف تجاه منازل الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة شاب بجراح متوسطة.

وقال مسعفون إنّ عدداً من الفلسطينيين أصيبوا بجراح جراء قصف مسيرة إسرائيلية منزلاً لعائلة القصاص في محيط حي الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات.

وفي مدينة غزة، قصفت الآليات المدفعية الإسرائيلية حيَّي الصبرة والزيتون جنوب المدينة بشكل مكثف منذ فجر الجمعة. كما نسف جيش الاحتلال عدة أبنية سكنية ومنازل جنوب حي الزيتون، وفق مصادر محلية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن آليات الجيش المتمركزة في محيط شارع 8 بحي الزيتون، تُطلق النار باتجاه جنوب حيّي الصبرة وتل الهوا بشكل مكثف منذ فجر الجمعة.

وشمال القطاع، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية شقة سكنية لعائلة أبو ندى قرب مفترق الهوجا بمخيم جباليا.

ونقل مسعفون من الهلال الأحمر إصابات إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة عقب قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة القصاص شمال شرق المخيم.

انسحاب من خان يونس

يأتي ذلك فيما انسحب جيش الاحتلال الجمعة، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد عملية عسكرية استمرت 22 يوماً، مخلفاً دماراً واسعاً وجثامين في الطرقات وتحت أنقاض المنازل.

وتراجعت قوات الاحتلال من المناطق التي كانت تتوغل فيها إلى الأطراف الشرقية للمدينة بعد عملية عسكرية واسعة فيما تمكن مواطنون من انتشال جثامين 10 فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال خلال عمليته العسكرية.

17 مستشفى فقط يعمل جزئياً

إنسانياً، قال مدير الطوارئ العالمية بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، الجمعة، في مناقشة للوضع الصحي في قطاع غزة، إن 17 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة تقدم الخدمات جزئياً.

وذكر رايان أن المستشفيات معرضة للخطر بسبب الأضرار المادية ونقص الوقود ومحدودية الإمدادات الطبية وقلة الموظفين. وأشار إلى استمرار الإبلاغ عن الهجمات على خدمات الرعاية الصحية في غزة، حيث دُمِّر نظام الرعاية الصحية إلى حد كبير.

وقال: "وثقت منظمة الصحة العالمية 1098 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و22 أغسطس/آب 2024، وقع 492 منها في غزة". وأضاف أن تلك الهجمات أسفرت عن 747 شهيداً و969 جريحاً.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.