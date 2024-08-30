وقالت الصحيفة العبرية: "عاد فريق التفاوض الإسرائيلي الذي ضم ممثلين عن الموساد وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، إلى إسرائيل من قطر"، وأضافت: "غادر الوفد (إلى الدوحة) يوم الأربعاء لمواصلة المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الدول الوسيطة (قطر ومصر والولايات المتحدة)".

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها: "لم تحدث أي اختراقات في المحادثات حتى الآن بشأن الخطوط الحمراء التي حددها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بما في ذلك قضايا التفتيش على طريق نتساريم، ووجود قوات الجيش الإسرائيلي على طريق فيلادلفيا، وتمركزها على معبر رفح".

كانت الصحيفة قد أشارت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن الوفد المهني يبحث قضية أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاقهم مقابل أسرى إسرائيليين في غزة.

ومساء الخميس، صدَّق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، على بقاء قوات الجيش في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ضمن أي اتفاق مزمع لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وقالت هيئة البث العبرية، الجمعة: "صدَّق الكابينت في جلسته الليلة الماضية (مساء الخميس) على الخريطة التي تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي على امتداد محور فيلادلفيا، في إطار صفقة تبادل محتملة" مع حركة حماس.

وأضافت: "اتخذ الكابينت القرار بعد أن زوَّدت إسرائيل الولايات المتحدة بالفعل بخرائط رسمها الجيش الإسرائيلي، كجزء من الاقتراح الذي جرى تمريره إلى حماس من خلال وسطاء".

وبذلك تبنى "الكابينت" رسمياً موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن المحور. وفي المقابل، أشارت الهيئة إلى أن "فريق التفاوض يعتقد أن الإصرار على استمرار الوجود على الحدود المصرية قد يمنع التوصل إلى اتفاق مع حماس".

وتتوسط قطر ومصر بين إسرائيل وحماس في المفاوضات غير المباشرة التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحوَّلت تل أبيب قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الثامن عشر، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.