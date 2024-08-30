سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد إرهابيتين من PKK شمالي العراق
حيّد جهاز الاستخبارات التركي إرهابيتين من تنظيم PKK الإرهابي بعملية نوعية في منطقة هاكورك شمالي العراق، حيث كانتا تحضِّران المتفجرات المصنوعة يدوياً المستخدمة في هجمات التنظيم الإرهابي.
الاستخبارات التركية تحيّد إرهابيتين من PKK شمالي العراق
الاستخبارات التركية تحيِّد إرهابيتين كانتا تحضِّران المتفجرات المصنوعة يدوياً المستخدمة في هجمات PKK شمالي العراق / صورة: AA
30 أغسطس 2024

وأفادت مصادر أمنية تركية، اليوم الجمعة، بأن العملية أسفرت عن تحييد الإرهابيتين بهار أكيول الملقبة بـ"فارشين غابار"، ونوربهار قره داغلي الملقبة بـ"تيجدا جيان".

وأوضحت أن الإرهابيتين كانتا تحضِّران المتفجرات المصنوعة يدوياً المستخدمة في هجمات تنظيم PKK الإرهابي، وأضافت أن تحييدهما جرى في أثناء تحضيرهما عبوات ناسفة ومتفجرات يدوية الصنع في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وذكرت المصادر أن الإرهابية أكيول انضمت إلى التنظيم الإرهابي في 2015، وتلقت تدريبات على الأسلحة في معسكرات التنظيم بالعراق، أما قره داغلي فقد انضمت إلى التنظيم الإرهابي عام 2014، وانتقلت إلى هاكورك عام 2023 لتتلقى تدريبات على تنفيذ الهجمات الإرهابية.​​​​​​​

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل معقلاً له، كما ينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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