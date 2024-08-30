سياسة
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"يحاول توسيع نطاق الحرب".. فيدان يدين وحشية الاحتلال بالضفة
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل تحاول توسيع نطاق الحرب في المنطقة، مندداً بالوحشية التي يرتكبها في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة.
"يحاول توسيع نطاق الحرب".. فيدان يدين وحشية الاحتلال بالضفة
فيدان: للأسف إسرائيل نقلت وحشيتها الممنهجة إلى الضفة الغربية / صورة: AA
30 أغسطس 2024

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الجمعة، مع نظيرته السلوفينية تانيا فاجون في العاصمة ليوبليانا، إن إسرائيل تركت الناس في غزة من دون طعام وشراب "بشكل ممنهج" في استمرار لـ"الإبادة الجماعية" المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووصل وزير الخارجية التركي إلى ليوبليانا، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية. والتقى نظيرته السلوفينية فاجون. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين.

وأضاف فيدان أن إسرائيل داست على كل القيم الإنسانية بقصفها المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس في غزة، مشدداً على أنه لا يمكن السكوت أمام الاستفزازات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي للقدس والمسجد الأقصى.

وأردف الوزير التركي قائلاً: "للأسف إسرائيل نقلت الوحشية الممنهجة المرتكبة في غزة إلى الضفة الغربية أيضاً"، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول توسيع الحرب إلى جبهات مختلفة، وأن التوتر في المنطقة وصل إلى مستويات عالية.

وقال: "حكومة نتنياهو مستمرة في اللعب بالنار. إنها تعرّض مستقبل المنطقة بأكملها للخطر من أجل الحفاظ على السلطة"، مشيراً إلى أن "كل من يقدّم دعماً غير مشروط لإسرائيل، وفي مقدمتهم من يصمتون بشأن غزة، هم تحت طائلة المسؤولية. يجب أن تنتهي همجية إسرائيل الآن".

وفجر الأربعاء، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدن طولكرم وجنين ومخيم الفارعة قرب طوباس في عملية عسكرية هي الأكبر منذ عام 2002، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينياً وإصابة عشرات آخرين.

وتزامناً مع حربه على غزة، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل 670 فلسطينياً بينهم 150 طفلاً، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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