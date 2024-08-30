وبدأت فاعليات "عيد النصر ويوم القوات المسلحة" صباح اليوم بزيارة وفد رسمي يتقدمه الرئيس أردوغان إلى ضريح مؤسس الجمهورية "مصطفى كمال أتاتورك" وسط أنقرة، ويضم رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، وجودت يلماز نائب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الوزراء.

كما ضم الوفد رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، ورئيس حزب "إيي" موساوات درويش أوغلو ورؤساء الهيئات القضائية العليا، وقادة الجيش، وممثلي أحزاب سياسية، ومسؤولين آخرين.

ووضع الرئيس أردوغان إكليلاً من الزهور على الضريح، عُزف النشيد الوطني، بعد الوقوف دقيقة صمت. وكتب الرئيس أردوغان في دفتر الضريح العبارات التالية: "أتاتورك العزيز، نحتفل اليوم بكل حماسة وفخر بالذكرى الـ102 للنصر العظيم الذي عزز وجودنا على أرض الأناضول، وطننا الأبدي، وضمِن استقلال أمتنا".

وأردف: "بهذا النصر الذي حققناه رغم قلة الإمكانات، لم نكتفِ بإضافة حلقة جديدة إلى سلسلة الانتصارات في تاريخنا المجيد، بل فتحنا الطريق أمام إعلان الجمهورية".

وأضاف: "إننا نتقدم خطوة بخطوة نحو هدفنا المتمثل في الارتقاء بالجمهورية التركية، التي هي ثمرة إيمان عظيم، واعتقاد راسخ، ونضال مجيد، إلى فوق مستوى الحضارات المعاصرة".

وتابع: "في يوم الكرامة والفخر هذا، نستذكر مرة أخرى فخامتكم ورفاقكم في السلاح وشهداءنا الأعزاء الذين سقطوا على الأرض، وكأنهم يدخلون حديقة ورود، لتنعم روحكم بالسلام".

و"عيد النصر"، الذي يوافق 30 أغسطس/آب من كل عام، عيد وطني في تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية. ​​​​​​​​​​​​​​وتقام بهذه المناسبة أنشطة وفاعليات مختلفة في جميع الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية في الخارج.