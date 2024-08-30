وقالت وزارة الخارجية البريطانية، "نعترف بحق إسرائيل للدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الأمنية، لكن نعرب عن قلقنا العميق من الأساليب التي تعتمدها إسرائيل والتقارير عن ضحايا مدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية".

وأضافت في بيان أن "خطر انعدام الاستقرار حاد، والحاجة إلى وقف التصعيد ملحة"، مؤكدة أنها تواصل "دعوة السلطات الإسرائيلية إلى ممارسة ضبط النفس واحترام القانون الدولي وقمع تصرفات أولئك الذين يسعون إلى تأجيج التوترات".

وتابع البيان إن "بريطانيا تدين بشدة عنف المستوطنين والتصريحات التحريضية مثل تلك التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والتي تهدد الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس".

وكان بن غفير أثار الاثنين الجدل بعدما شكّك في الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى، مبدياً تأييده بناء كنيس في المكان.

وبموجب الوضع القائم بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في 1967، يمكن غير المسلمين زيارة المسجد الأقصى في أوقات محدّدة، من دون الصلاة، وهي قاعدة يخرقها اليهود المتطرفون.

بدوره عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس عن "قلقه الشديد" داعياً "إلى وقف فوري للعمليات" الإسرائيلية. كما ندّد باستخدام الغارات الجوية على أهداف مدنية، مبدياً أسفه لـ"خسارات في الأرواح"، "بينهم أطفال".

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمالي الضفة، هي الأوسع منذ عام 2002.

ومساء الخميس، انسحب الجيش من طولكرم، كما انسحب فجر اليوم ذاته من مخيم الفارعة، مخلفاً دماراً كبيراً واعتقال العشرات.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل 673 فلسطينياً بينهم 150 طفلاً، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

وبدعم أمريكي، تشنُّ قوات الاحتلال حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.​​​​​​​