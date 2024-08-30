سياسة
2 دقيقة قراءة
تزامناً مع تمديد أمر التجنيد.. جنود إسرائيليون يرفضون العودة إلى غزة
رفض 15 جندياً إسرائيلياً، اليوم الجمعة، العودة للمشاركة في الحرب على قطاع غزة، تزامناً مع إعلان الحكومة تمديد أمر استدعاء جنود احتياط.
تزامناً مع تمديد أمر التجنيد.. جنود إسرائيليون يرفضون العودة إلى غزة
جنود الاحتلال خلال وجودهم في قطاع غزة / صورة: AFP
30 أغسطس 2024

وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إنه "جرى استدعاء 15 مظلياً من لواء المظليين الذين أنهوا خدمتهم هذا الأسبوع في مدينتَي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب)، للعودة مرة أخرى، ولكنهم رفضوا".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن الفرقة 98 استكملت عملياتها العسكرية في منطقتي خان يونس ودير البلح بقطاع غزة، بعد نحو شهر على إطلاقها.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن "من الأمور التي تصاحب انتهاء عمليات الفرق هو استنزاف الجنود، فيغادرون للحصول على فترة راحة"، مشيرة إلى أن "الجيش يحاول التعامل مع مشكلة الاستنزاف، لكن من الواضح للجميع أن هذا حدث حساس، قد يؤثر في مزيد من الوحدات والجنود".

وأردفت: "في هذه الأثناء، مطلوب من القادة إجراء حوار منتظم مع الجنود، والعمل في الوقت نفسه على حلول إضافية وأفقية من شأنها دعم القوات".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استدعت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 350 ألف جندي احتياط للمشاركة في الحرب على غزة.

ومنذ ذلك الحين، خضع أمر الاستدعاء للتمديد مرات عدة، كان آخرها اليوم الجمعة، فقد قالت إذاعة الجيش إن "تصويتاً جرى عبر الهاتف، وافقت فيه الحكومة على تمديد الأمر الذي يسمح بتعبئة 350 ألف جندي احتياطي حتى نهاية عام 2024".

وتشنّ إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us