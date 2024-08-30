وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إنه "جرى استدعاء 15 مظلياً من لواء المظليين الذين أنهوا خدمتهم هذا الأسبوع في مدينتَي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب)، للعودة مرة أخرى، ولكنهم رفضوا".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن الفرقة 98 استكملت عملياتها العسكرية في منطقتي خان يونس ودير البلح بقطاع غزة، بعد نحو شهر على إطلاقها.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن "من الأمور التي تصاحب انتهاء عمليات الفرق هو استنزاف الجنود، فيغادرون للحصول على فترة راحة"، مشيرة إلى أن "الجيش يحاول التعامل مع مشكلة الاستنزاف، لكن من الواضح للجميع أن هذا حدث حساس، قد يؤثر في مزيد من الوحدات والجنود".

وأردفت: "في هذه الأثناء، مطلوب من القادة إجراء حوار منتظم مع الجنود، والعمل في الوقت نفسه على حلول إضافية وأفقية من شأنها دعم القوات".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استدعت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 350 ألف جندي احتياط للمشاركة في الحرب على غزة.

ومنذ ذلك الحين، خضع أمر الاستدعاء للتمديد مرات عدة، كان آخرها اليوم الجمعة، فقد قالت إذاعة الجيش إن "تصويتاً جرى عبر الهاتف، وافقت فيه الحكومة على تمديد الأمر الذي يسمح بتعبئة 350 ألف جندي احتياطي حتى نهاية عام 2024".

وتشنّ إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.