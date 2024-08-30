سياسة
3 دقيقة قراءة
بينهما قائد في جنين.. القسام تعلن استشهاد اثنين من مقاتليها بالضفة المحتلة
نعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، اثنين من مقاتليها، أحدهما قائد بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، استشهدا إثر قصف إسرائيلي استهدفهما.
بينهما قائد في جنين.. القسام تعلن استشهاد اثنين من مقاتليها بالضفة المحتلة
مبنى محترق في مخيم نور شمس للاجئين قرب طولكرم في الضفة الغربية بعد عملية عسكرية إسرائيلية في 30 أغسطس/آب 2024 / صورة: AFP
30 أغسطس 2024

وقالت القسام في بيان: إن "الشهيد القائد القسامي وسام أيمن خازم من مخيم جنين ارتقى إثر قصف جوي تعرّض له مع إخوانه المقاومين" من فصائل فلسطينية أخرى، وذلك عقب اشتباكهم مع "قوات المستعربين في قرية الزبابدة شرقي جنين".

وأضافت أن "الشهيد القسامي محمد توفيق عوفي من مخيم طولكرم استشهد (الخميس) في قصف صهيوني غادر تعرض له في مخيم طولكرم"، مؤكدة أن "هذه الدماء الزكية سترسم طريق الحرية والكرامة لشعبنا في كل ربوع فلسطين".

وفي البيان نفسه، تابعت كتائب القسام أن مقاتليها في جنين وطولكرم وطوباس "تمكنوا من إيقاع" قوات إسرائيلية في "كمائن محكمة، وتكبدت خسائر فادحة"، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد 3 فلسطينيين، ما يرفع عدد الشهداء في شمال الضفة الغربية منذ إطلاق إسرائيل عمليتها العسكرية فجر الأربعاء إلى 19.

بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اغتياله الفلسطينيين الثلاثة في بلدة الزبابدة قرب جنين، وذكر أنهم قائد "كتائب القسام" في جنين وسام خازم، والناشطان ميسرة مشارقة، وعرفات عامر.

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمالي الضفة، هي "الأوسع" منذ عام 2002.

وأطلق الاحتلال على العملية الراهنة اسم "المخيمات الصيفية"، وقال الجيش، إن طائرات مروحية قتالية وأخرى مسيّرة تشارك فيها "للمساعدة وتغطية القوات البرية، وستستمر العملية لعدة أيام".

كما أعلنت فصائل فلسطينية مسلحة، بينها "كتائب القسام" (حماس) و"كتيبة طولكرم" (الجهاد الإسلامي) و"كتائب شهداء الأقصى" (فتح)، في بيانات منفصلة، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي "محققين إصابات مباشرة".

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل أكثر من 670 فلسطينياً بينهم 150 طفلاً، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

وبدعم أمريكي مطلق، يشنُّ الاحتلال حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us