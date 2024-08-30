سياسة
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حماس: جرائم الاحتلال بالضفة لن تنال من صمود شعبنا وقوة مقاومتنا
أكدت حركة حماس أن الجرائم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة لن تنجح في النيل من صمود الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أراضيه.
حماس: جرائم الاحتلال بالضفة لن تنال من صمود شعبنا وقوة مقاومتنا
شاب فلسطيني في مواجهة مركبة للاحتلال بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية / صورة: AFP
30 أغسطس 2024

واعتبرت الحركة، في بيان اليوم الجمعة، أن استمرار العملية العسكرية للاحتلال بالضفة "تمثل استمراراً لجرائم الحرب التي ارتكبها من قبل في محافظات الضفة الغربية كافة وصولاً إلى غزة"، مضيفة أن "هذه العملية تأتي في سياق مخططه الرامي إلى الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية وطرد وتهجير أهلها منها".

وأكدت أن "فشل الاحتلال في عدوانه على مدينتي طولكرم وطوباس (شمال) وغيرهما من المناطق بالضفة هو النتيجة الحتمية التي سيمنى بها من خلال عدوانه الحالي على جنين".

وتابعت أن "مجازر الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته في الضفة الغربية لن تنال من صمود شعبنا وقوة مقاومتنا"، داعية الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة إلى "التوحد خلف خيار المقاومة، وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين".

كما طالبت الحركة، الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بـ"العمل الجاد لإيقاف تغوّل الاحتلال وسلوكه الإجرامي، الذي يتعارض بشكل صارخ مع المواثيق والأعراف الدولية كافة".

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمالي الضفة، هي "الأوسع" منذ عام 2002، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينياً وإصابة عشرات آخرين.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل 673 فلسطينياً بينهم 150 طفلاً، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

وبدعم أمريكي مطلق، تشنُّ إسرائيل حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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