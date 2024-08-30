سياسة
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الرئيس أردوغان: لا يمكن أن تدير تركيا ظهرها للقدس
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة أن بلاده لا يمكن أن تدير ظهرها للقدس، ولا أن تغمض عينها عن فلسطين، متسائلاً: "كيف يمكننا أن ندير ظهورنا للقدس التي حكمها أجدادنا في أجواء من السلام والرفاه والطمأنينة طوال أربعة قرون؟".
الرئيس أردوغان: لا يمكن أن تدير تركيا ظهرها للقدس
أردوغان: لا يمكن أن ندير ظهورنا للقدس / صورة: AA
30 أغسطس 2024

وأضاف: "كيف يمكننا أن نغمض أعيننا عن فلسطين التي ناضل (مؤسس الجمهورية التركية) مصطفى كمال أتاتورك من أجل ألّا تطأها أقدام الأعداء".

جاء ذلك في كلمته اليوم الجمعة، خلال مشاركته في حفل توزيع شهادات بجامعة الدفاع الوطني، بالعاصمة أنقرة، عقب انتهاء مراسم عيد النصر.

وفجر الأربعاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمالي الضفة، هي "الأوسع" منذ عام 2002.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل أكثر من 670 فلسطينياً، بينهم 150 طفلاً، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

وبدعم أمريكي مطلق، يشنُّ الاحتلال حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي
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