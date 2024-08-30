سياسة
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"أخطر اشتباك".. مشادة كلامية بين نتنياهو وغالانت خلال جلسة الكابينيت
قال إعلام عبري، إن خلافاً بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بشأن محور فيلادلفيا، تطوّر إلى مشادة كلامية وصراخ خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".
"أخطر اشتباك".. مشادة كلامية بين نتنياهو وغالانت خلال جلسة الكابينيت
محور فيلادلفيا يفجر خلافاً حاداً بين نتنياهو وغالانت / صورة: Getty Images
30 أغسطس 2024

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن غالانت قدّم في الاجتماع لمحة عامة عن "المفترق الاستراتيجي"الذي تواجهه إسرائيل، مضيفة أنه "في مفاجأة تامة ومن دون التنسيق مع الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء السلطة القضائية، طرح نتنياهو للتصويت على القرار الذي جرت الموافقة عليه بشأن بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة على الحدود بين غزة ومصر".

وعندما عرض نتنياهو خرائط محور فيلادلفيا هاجمه غالانت واتهمه بفرضها على الجيش. ونقلت الصحيفة عن غالانت قوله: "إن رئيس الوزراء يستطيع أن يتخذ كل القرارات، ويمكنه أيضاً أن يقرر قتل جميع المختطفين".

وأغضب ذلك نتنياهو الذي ردَّ على غالانت قائلاً إنه سيحمل الخرائط بشأن فيلادلفيا إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، مشيراً إلى أن "واشنطن والقاهرة وافقتا على خرائطه". فأجابه غالانت: "النقاش ليس معهما بل مع السنوار".

ووصف وزيران كبيران شاركا في الجلسة المواجهة بين نتنياهو وغالانت بأنها "أخطر اشتباك" بين الطرفين حتى الآن.

وصدّق الكابينيت في جلسته، مساء أمس الخميس، على "الخريطة التي تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي على امتداد محور فيلادلفيا، في إطار صفقة تبادل محتملة" مع حركة حماس، وفق ما ذكرت هيئة البث العبرية.

وأيّد 8 وزراء القرار، وعارضه وزير الدفاع يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عن التصويت.

ومنذ أشهر تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل إنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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