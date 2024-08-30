سياسة
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طائرة "حُرجيت" النفاثة التركية تشارك في معرض مصر الدولي للطيران
تشارك طائرة "حُرجيت" النفاثة التركية في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء "Egypt Air Show 2024" الشهر القادم.
طائرة "حُرجيت" النفاثة التركية تشارك في معرض مصر الدولي للطيران
أجرت حُرجيت في مايو/أيار 2023، أولى طلعاتها الجوية بنجاح / صورة: AA
30 أغسطس 2024

وبحسب معلومات عن مصادر بوزارة الدفاع التركية، تشارك "حُرجيت" في المعرض بين 3 و5 سبتمبر/أيلول القادم، وذلك في إطار التعريف الدولي بالطائرة التركية.

وأبدت القاهرة اهتماماً بالحصول على هذه الفئة من الطائرات. وسيجري على هامش المعرض بحث هذه المسائل مع الجانب المصري، ومع العديد من دول المنطقة، إلى جانب المنتجات العسكرية لشركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" المصنعة لـ"حُرجيت".

ويعد معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، أحد أهم الفاعليات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشارك فيه أسماء رائدة في صناعة الطيران الدولية والصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

ويُتوقع أن يستبدل العديد من القوات المسلحة للدول في السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك القوات الجوية التركية، طائرات التدريب النفاثة الحالية بإصدارات متقدمة.

وقد بدأت دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل والنمسا وبلغاريا وبلجيكا وكولومبيا وفرنسا وتايوان وبيرو والإمارات والسويد، العمل من أجل سد احتياجات السوق العالمية في هذه الفئة من الطائرات.

وفي عام 2017، أطلقت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، مشروع تصنيع طائرة نفاثة تدريبية تحت اسم "حُرجيت"، بهدف تدريب الطيارين في المستقبل.

وستحل الطائرة مكان نظيرتها "تي 38"، التي تستخدمها القوات الجوية التركية لتدريب طياريها. وكانت قد أجرت في مايو/أيار 2023، أولى طلعاتها الجوية بنجاح.

ومن المتوقع أن يجري تسليح بعض طائرات "حُرجيت" لتصبح هجومية خفيفة، تستخدم في تقديم الدعم الجوي في تركيا والمناطق القريبة منها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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