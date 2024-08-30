وأضافت الجمعية، في بيان: "طواقمنا تواجه صعوبة كبيرة في الاستجابة لمناشدات المواطنين المحاصرين في مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، وذلك بسبب إعاقة قوات الاحتلال لحركة مركبات الإسعاف ومنع طواقمها من الوصول إلى وجهتهم لأداء عملهم الإنساني".

وأوضحت أن طواقمها تحاول تلبية مناشدات المواطنين "الذين بحاجة إلى أدوية أو حليب للأطفال أو فوط، أو مواد غذائية نفدت لديهم جراء الحصار الشديد المفروض من الاحتلال على المنطقة"، بالإضافة لتقديم الإسعاف الأولي للمصابين والمرضى ونقل الشهداء.

وأردفت أن مختلف طواقم الجمعية "تواجه تحديات ومخاطر جمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والإسعافية للمواطنين، إذ تتعرض لاستهداف مباشر بالنيران".

وأشارت إلى أن الاحتلال يوقف الطواقم ويفتش مركبات الإسعاف ويمنع دخولها إلى أي منطقة في المدينة من دون الحصول على تنسيق مسبق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً معرضاً حياة المواطنين للخطر".

وفي بيان سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعرض أحد طواقمها لإطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن: "ضابطي الإسعاف مراد خمايسة وطاهر صانوري أصيبا بشظايا رصاص حي في الوجه، كما أصيب طبيب متطوّع داخل السيارة برصاص حي في اليد".

وفي سياق الحادثة نفسها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "طبيباً في وزارة الصحة وضابطي إسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نجوا من الموت بأعجوبة، في أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني في جنين".

وفجر الأربعاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمالي الضفة، هي "الأوسع" منذ 2002، أسفرت عن 19 شهيداً.

ومساء أمس، انسحب الجيش من طولكرم، كما انسحب فجر اليوم ذاته من مخيم الفارعة في طوباس، مخلفاً دماراً كبيراً واعتقال العشرات.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة، بينما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، ما تسبب في استشهاد 673 فلسطينياً، بينهم 150 طفلاً، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و200.

وبدعم أمريكي، يشنُّ الاحتلال حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.