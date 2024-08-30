سياسة
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بعد تحطم مقاتلة F-16.. زيلينسكي يقيل قائد القوات الجوية الأوكرانية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، إنه أقال قائد القوات الجوية ميكولا أوليشتشوك، غداة الإعلان عن تحطم مقاتلة F-16 أمريكية الصنع، سبق أن تسلّمتها كييف مطلع أغسطس/آب الجاري.
بعد تحطم مقاتلة F-16.. زيلينسكي يقيل قائد القوات الجوية الأوكرانية
أوكرانيا أعلنت تسلمها مقاتلات F-16 الأمريكية مطلع أغسطس/آب الجاري / صورة: Reuters
30 أغسطس 2024

وكتب زيلينسكي على تليغرام: "قررت استبدال قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية"، بعد نشر مرسوم في هذا الصدد على موقع الرئاسة. ولم يوضح زيلينسكي أسباب القرار الذي يأتي غداة إعلان تحطم مقاتلة F-16، تسلّمتها كييف من الدول الغربية بعدما طالبت بها مراراً طوال عامين.

وأورد الجيش الأوكراني أن حادث التحطم الذي أودى بحياة الطيار أوليكسي ميس الذي تلقّى تدريباً في الولايات المتحدة، وقع خلال هجوم روسي كبير بالصواريخ والمسيّرات الاثنين، فيما لم تُدلِ السلطات الأوكرانية سوى بمعلومات ضئيلة عن الحادث.

من جهتها، قالت النائبة الأوكرانية ماريانا بيزوغلا العضو في لجنة الدفاع في البرلمان: "إن المقاتلة الأمريكية أسقطتها من طريق الخطأ إحدى منظومات باتريوت للدفاع الجوي "بسبب تنسيق سيئ بين الوحدات".

وفي رسالة على تليغرام، انتقدت بيزوغلا الخميس "ثقافة الكذب" داخل القيادة العسكرية الأوكرانية و"عدم محاسبة أي من الجنرالات" و"بقاء الجنرال أوليشتشوك في منصبه". وزعمت ،أمس الجمعة، أنها "المرة الثالثة على الأقل" التي تسقط طائرة أوكرانية من طريق الخطأ بواسطة الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقبيل إقالته، وعد قائد سلاح الجو عبر فيسبوك، أمس الجمعة، بـ"تبيان أسباب الكارثة الجوية" التي تعرضت لها المقاتلة، مؤكداً أنه "لن يخفي شيئاً". كما اتهم بيزوغلا بأنها تريد "تشويه سمعة المسؤولين العسكريين الكبار" والولايات المتحدة، الدولة المصنعة لمقاتلات F-16 ومنظومة باتريوت للدفاع الجوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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