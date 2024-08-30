سياسة
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ملك السعودية وولي عهده يهنئان أردوغان بعيد النصر في تركيا
أرسل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، بمناسبة عيد النصر في تركيا.
ملك السعودية وولي عهده يهنئان أردوغان بعيد النصر في تركيا
انطلقت في تركيا صباح الجمعة، احتفالات الذكرى الـ102 للانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس/آب 1922 / صورة: AA
30 أغسطس 2024

ووفق بيان لوزارة الخارجية السعودي عبر منصة إكس، أعرب الملك سلمان وولي عهده عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس أردوغان، ولحكومة وشعب تركيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وانطلقت في تركيا صباح الجمعة، الاحتفالات بالذكرى الـ102 للانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس/آب 1922.

ويعد عيد النصر، الذي يوافق 30 أغسطس/آب من كل عام، عيداً وطنياً في تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية،​​​​​​​ إذ تقام بهذه المناسبة أنشطة وفاعليات مختلفة في جميع الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية في الخارج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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