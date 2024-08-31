سياسة
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"دفاعاً عن النفس".. أمين عام الناتو يؤيد توغل أوكرانيا في كورسك الروسية
أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، عن تأييده التوغل الأوكراني في منطقة كورسك الروسية، بموجب "حق الدفاع عن النفس".
"دفاعاً عن النفس".. أمين عام الناتو يؤيد توغل أوكرانيا في كورسك الروسية
ستولتنبرغ: توغل أوكرانيا في كورسك الروسية مشروع / صورة: AA
31 أغسطس 2024

وقال ستولتنبرغ في تصريحات صحفية، أمس الجمعة: "لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها. ووفقاً للقانون الدولي، فإن هذا الحق لا يتوقف عند الحدود"، منوهاً بأن الناتو لم يُبلَغ بخطط أوكرانيا مسبقاً ولم يلعب دوراً فيها.

وأضاف أن أوكرانيا تُخاطر بالتقدم داخل الأراضي الروسية لكن الأمر متروك لكييف بشأن كيفية إدارة حملتها العسكرية. وأشار إلى أن "الرئيس (الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي أوضح أن العملية تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة لمنع مزيد من الهجمات الروسية عبر الحدود".

وتابع: "كما هو الحال مع جميع العمليات العسكرية، فإن هذا الأمر محفوف بالمخاطر، ولكن القرار في كيفية الدفاع عن النفس يعود إلى أوكرانيا".

وفي 6 أغسطس/آب الجاري، أطلقت القوات الأوكرانية عملية واسعة النطاق على كورسك الروسية الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة مع الجيش الروسي، وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيشين منذ إطلاق العملية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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