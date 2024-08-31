سياسة
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"غارة مشتركة".. واشنطن تعلن مقتل 15 عنصراً من داعش الإرهابي غربي العراق
أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ "غارة مشتركة" هذا الأسبوع مع قوات الأمن العراقية غربي العراق، أدت إلى مقتل 15 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي وإصابة سبعة عسكريين أمريكيين، وفق ما قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".
"غارة مشتركة".. واشنطن تعلن مقتل 15 عنصراً من داعش الإرهابي غربي العراق
الولايات المتحدة تعلن مقتل 15 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي غربي العراق / صورة: Reuters
31 أغسطس 2024

وقالت "سنتكوم"، عبر بيان، إنها نفذت وقوات عراقية "غارة مشتركة في غرب العراق في الساعات الأولى من صباح يوم 29 أغسطس/آب" الجاري، مما أسفر "عن مقتل 15 من عناصر داعش"، وأضافت أن "هذه المجموعة من عناصر تنظيم داعش كانت مسلحة بعديد من الأسلحة والقنابل والأحزمة المتفجرة"، مشيرةً إلى "عدم وجود ما يشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين".

وأفاد مصدر دفاعي أمريكي بأن سبعة عسكريين أمريكيين أُصيبوا في العملية، التي لم تُنشر تفاصيل بشأنها، وأوضح أن خمسة من هؤلاء جُرحوا خلال الغارة، بينما أُصيب اثنان بسبب سقوطهما، مؤكداً أن حالتهما مستقرة وأن اثنين من الجرحى جرى إجلاؤهما لتلقي العلاج.

ووفق بيان "سنتكوم" استهدفت العملية قادة في تنظيم داعش الإرهابي بهدف التعطيل والحد من قدرة التنظيم على التخطيط والتنظيم وتنفيذ هجمات ضد مدنيين في العراق وكذلك ضد المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في كل أنحاء المنطقة وخارجها.

وأشارت القيادة العسكرية الأمريكية إلى أن "قوات الأمن العراقية تواصل استكشاف موقع الغارة"، مشددة على أن التنظيم "لا يزال يشكل تهديداً للمنطقة وحلفائنا وكذلك لوطننا". وقالت: "ستواصل القيادة المركزية الأمريكية إلى جانب التحالف وشركائنا العراقيين ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بقوة".

وتنشر الولايات المتحدة ما يقارب 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار "التحالف الدولي ضد داعش" الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي

وأعلن العراق منتصف أغسطس/آب، إرجاء إعلان إنهاء مهمة التحالف، معلّلاً ذلك بـ"التطورات الأخيرة" في ظل وضع إقليمي متوتر والخشية من التصعيد. في حين تجري بغداد وواشنطن منذ أشهر مفاوضات بشأن التقليص التدريجي لعديد من قوات التحالف في العراق، دون إعلان عن موعد رسمي لإنهاء مهمتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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