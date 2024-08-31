سياسة
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مستوطنون يهاجمون بلدة جنوبي الضفة ويسرقون 300 رأس من الأغنام
هاجم مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم السبت، سكان بلدة جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واستولوا على 300 رأس من الأغنام، وأتلفوا ممتلكات السكان.
مستوطنون يهاجمون بلدة جنوبي الضفة ويسرقون 300 رأس من الأغنام
هجوم سابق لمستوطنين على بلدة قرب أريحا (المصدر: تواصل اجتماعي) / Others
31 أغسطس 2024

وقال شهود عيان، إن عشرات الإسرائيليين من مستوطنة "نوكديم" اقتحموا منطقة "جورة الخيل" شرقي بلدة سعير، شرق مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على فلسطينيين في جورة الخيل، وسرقوا 5 هواتف نقالة، كما سرقوا 300 رأس من الأغنام ودمروا كرفانات (مساكن متنقلة) لثلاث عائلات، وأتلفوا خزانات المياه.

ونقلت (وفا) عن أحد السكان قوله إن "اعتداءات المستعمرين تهدف إلى تهجير المواطنين من المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني"، مشيراً إلى اعتداءات سابقة على المنطقة من مستوطني "أصفر"، و"كودوفيم"، والاستيلاء على 35 رأساً من الأغنام قبل 5 أشهر.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعَّد المستوطنون وجيش الاحتلال العمليات العسكرية والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية، ما خلَّف أكثر من 674 شهيداً، بينهم 150 طفلاً، وأكثر من 5 آلاف و400 مصاب، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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