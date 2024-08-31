وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقل مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني ثلاثة شهداء وعدداً من الإصابات إلى مستشفى المعمداني جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

في حين أفادت مصادر طبية لوكالة الأناضول باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلَين جنوبي مدينة غزة وفي بلدة جباليا شمال القطاع، وقال شهود إن طائرات مسيَّرة استهدفت بناية سكنية في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

ووسط القطاع، استُشهد 17 فلسطينيّاً في غارات استهدفت عدة منازل، وقال مستشفى العودة بالنصيرات، في بيان، إن "9 شهداء و10 مصابين، منهم حالات خطيرة، وصلت إلى المستشفى جراء استهداف منزل لعائلة أبو يوسف غرب المخيم"، وأضاف أن "4 شهداء وعدداً من المصابين وصلوا جراء استهداف منزل بمخيم 1 في النصيرات".

كما أفادت مصادر طبية للأناضول باستشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلاً لعائلة "زقوت" في منطقة الحساينة غربي مخيم النصيرات. فيما شهدت المحافظة الوسطى قصفاً مدفعيّاً عنيفاً استهدف مناطق شرقي مدينة دير البلح (وسط) وجنوبي مخيم المغازي وشمالي مخيم النصيرات.

وفي مدينة خان يونس جنوبي غزة، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، إن "4 شهداء وعدداً من المصابين وصلوا إلى المشافي جراء استهداف منزل يعود لعائلة العصار جنوبي المدينة"، وأضاف أن طواقمه انتشلت 5 قتلى من عائلة "أبو بكر" و15 مصاباً جراء استهداف طائرات إسرائيلية منزلاً في منطقة جورت اللوت بخان يونس.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.