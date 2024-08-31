سياسة
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ألمانيا.. الشرطة تعتقل امرأة هاجمت بسكّينٍ ركاب حافلة متجهة إلى مهرجان
قالت الشرطة الألمانية مساء أمس الجمعة إن 6 أشخاص أصيبوا، بينهم 3 في حالة خطرة، في هجوم بسكّين على متن حافلة متجهة إلى مهرجان غرب ألمانيا.
ألمانيا.. الشرطة تعتقل امرأة هاجمت بسكّينٍ ركاب حافلة متجهة إلى مهرجان
 الشرطة تعتقل امرأة هاجمت بسكينٍ ركاب حافلة متجهة إلى مهرجان. / صورة: DPA
31 أغسطس 2024

وأكدت الشرطة إلقاء القبض على المشتبه بها، وهي امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً، فيما لم تُعرف بعدُ دوافعها وراء تنفيذ الهجوم.

ووقع الهجوم على متن حافلة تقل 40 شخصاً متجهة إلى مهرجان ببلدة سيغن شرقي مدينة كولونيا. وأفادت الشرطة بأن المصابين الستة تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاماً وجميعهم من المنطقة.

والسبت الماضي، اعتقلت السلطات الألمانية مشتبهاً به في تنفيذه عملية طعن دامية وقعت خلال مهرجان في زولينغن غربي البلاد وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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