وأكدت الشرطة إلقاء القبض على المشتبه بها، وهي امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً، فيما لم تُعرف بعدُ دوافعها وراء تنفيذ الهجوم.

ووقع الهجوم على متن حافلة تقل 40 شخصاً متجهة إلى مهرجان ببلدة سيغن شرقي مدينة كولونيا. وأفادت الشرطة بأن المصابين الستة تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاماً وجميعهم من المنطقة.

والسبت الماضي، اعتقلت السلطات الألمانية مشتبهاً به في تنفيذه عملية طعن دامية وقعت خلال مهرجان في زولينغن غربي البلاد وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها.