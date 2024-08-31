سياسة
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في إطار عملية المخلب-القفل.. تركيا تحيد 6 من إرهابيي PKK شمال العراق وسوريا
حيّدت القوات المسلحة التركية 6 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG شمالي العراق وسوريا في إطار عمليات المخلب-القفل.
في إطار عملية المخلب-القفل.. تركيا تحيد 6 من إرهابيي PKK شمال العراق وسوريا
القوات المسلحة التركية تواصل تنفيذ سلسلة عمليات المخلب-القفل / صورة: AA
31 أغسطس 2024

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم السبت، إن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 3 إرهابيين شمالي العراق في إطار سلسلة عمليات المخلب-القفل، مشيرة إلى تحييد 3 إرهابيين آخرين في منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.

وأكد بيان الوزارة مواصلة القوات المسلحة التركية مطاردة الإرهابيين أينما كانوا.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في دول عدة في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل معقلاً له، كما ينشط في عدد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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