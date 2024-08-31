وبدأت طواقم طبية ومتطوعون في مستشفى ناصر بخان يونس، إعطاء أطفال تطعيمات، وذلك عقب انتهاء مؤتمر صحفي مشترك لوزارة الصحة بغزة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أعلنوا فيه انطلاق الحملة التي ستستمر حتى 12 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال رئيس اللجنة الفنية لحملة التطعيم مجدي ضهير، خلال المؤتمر الصحفي: "بدأنا حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في قطاع غزة"، موضحاً أن الحملة تستهدف الوصول إلى أكثر من 90% من الأطفال في جميع محافظات قطاع غزة، من شمالها إلى جنوبها.

وتابع ضهير أن "حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لمن تحت سن 10 سنوات في قطاع غزة (تستكمل) غداً الأحد في مناطق وسط القطاع (من 1 إلى 4 سبتمبر/أيلول)".

كما أشار إلى أنه عقب المناطق الوسطى من المقرر استكمال حملة التطعيم في خان يونس بين 5 و9 سبتمبر/أيلول، ثم تستمر في مدينة غزة وشمال القطاع من 9 إلى 12 من الشهر ذاته.

وفي 16 أغسطس/آب الجاري، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل، أيدتها مباشرة وكالة "أونروا".

وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 شهور.

وعلى مدى أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.