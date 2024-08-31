سياسة
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"لا يمكنني التجاهل".. طالب تركي يتبرع بريع لوحاته الفنية لأهالي غزة
تبرع الشاب التركي علي بوزقورت، وهو طالب في المرحلة الثانوية، بريع لوحاته التي أعدها بفن النحت على الخشب، لدعم أهالي غزة، ولمحاولة "تضميد جراح الفلسطينيين بغزة عبر لوحاته".
"لا يمكنني التجاهل".. طالب تركي يتبرع بريع لوحاته الفنية لأهالي غزة
تبرع التركي علي بوزقورت، وهو طالب في المرحلة الثانوية، بريع لوحاته التي أعدها بفن النحت على الخشب، لدعم أهالي غزة / صورة: AA
31 أغسطس 2024

وبوزقورت هو طالب في الصف الـ11 بمدرسة الأئمة والخطباء بولاية مرسين جنوبي البلاد تبرع بـ6 آلاف ليرة تركية (نحو 176 دولار) من ثمن لوحاته، لوقف الديانة التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، بهدف إيصالها إلى غزة.

وقال بوزقورت إنه يتابع الظلم الذي يتعرض له أهالي غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بواسطة قنوات الأخبار، كما أنه شارك في مظاهرات لنصرة فلسطين.

وأضاف: "المسلمون إخوة، لا يمكنني تجاهل ما يتعرض له أهالي غزة، ولذلك قررت مساعدتهم من خلال لوحاتي"، مؤكداً أنه ينبغي للمجتمع الدولي عدم تجاهل ما يحدث في غزة.

وأشار إلى أن أقرانه الفلسطينيين محرومون من حقوق الإنسان، وأن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة، وشدد على ضرورة وقفها.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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