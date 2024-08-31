وأشار طاشدلان إلى أنه وفريق من "آفاد" توجهوا إلى بنغلاديش بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتنسيق من وزير الداخلية علي يرلي قايا، لافتاً إلى أن الرئيس "يتابع التطورات من كثب"، وقال: "سنواصل أنشطتنا في بنغلاديش بأكثر الطرق فاعلية".

وفي 20 أغسطس/آب الجاري، شهدت بنغلاديش سيولاً وفيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية أثرت في حياة أكثر من 5 ملايين شخص.

دعم متبادل

وفي معرض حديثه عن العلاقات الثنائية بين تركيا وبنغلاديش، ذكَّر طاشدلان أن بنغلاديش أرسلت فريق بحث وإنقاذ دعماً لتركيا إثر الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير/شباط 2023.

وقال: "مثلما دعمَنا إخواننا البنغلاديشيون في 6 فبراير (شباط)، علينا أيضاً أ ن ندعمهم في أكبر كارثة فيضانات شهدوها في الخمسين عاماً الماضية".

وفجر 6 فبراير/شباط 2023 ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة 53 ألفاً و537 شخصاً، فيما أصيب 107 آلاف و213 شخصاً، كما خلف دماراً مادياً هائلاً.

وذكر نائب رئيس آفاد أنها ستواصل المساعدات إلى بنغلاديش بما يتماشى مع الملاحظات الميدانية، مضيفاً أن "منسوب المياه انخفض بعد الفيضان في منطقة فيني حيث كانوا يعملون، لكن معاناة الناس في المنطقة مستمرة".

وأوضح أنهم "يحاولون إيصال المساعدات إلى المنا طق الأكثر تضرراً من الفيضانات، وأنهم أعدوا طرود مساعدات مناسبة للاحتياجات العاجلة التي جرى تحديدها نتيجة اجتماعاتهم مع السلطات الرسمية في بنغلاديش".

وأشار طاشدلان إلى أن "المستشفى الذي أنشأته تركيا لمسلمي الروهينغيا عام 2017 يواصل أنشطته الروتينية بالتعاون مع وزارة الصحة، وأن فريق آفاد حاضر باستمرار في هذا المستشفى".

ولفت إلى أنهم "اتصلوا بهذا الفريق بعد كارثة الفيضانات، وأنهم وصلوا إلى المناطق المتضررة في 24 أغسطس/آب ويجري الآن تنفيذ نشاط المساعدات بصورة أكثر فاعلية".

طرود غذائية ومواد تنظيف

وقال طاشدلان، إن إدارة "آفاد" جهَّزت في البداية 5 آلاف طرد تتكون من المواد الغذائية ومواد النظافة الأكثر احتياجاً، لكنه أضاف "الآن، وبالتعاون مع المنظمات التركية غير الحكومية، نوزّع ما يقرب من 20 ألف طرد تحتوي على احتياجات عاجلة".

ووصلت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في أجزاء من بنغلاديش إلى 52 قتيلاً، منذ 20 أغسطس/آب الجاري. وأفادت صحيفة ديلي ستار المحلية بأن هطول الأمطار على 8 مناطق منذ الأربعاء، فاقم الوضع وتسبب في انقطاع السبل بـ3 ملايين شخص.

وحسب السكان المحليين، فإن مثل هذه الأمطار الغزيرة لم تحدث منذ عام 1988، وهي أسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ ذلك التاريخ.​​​​​​​ وتبدأ الأمطار الموسمية عموماً في يونيو/حزيران في دول جنوب آسيا مثل الهند وبنغلاديش.