سياسة
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الفيفا يؤجل البتّ في استبعاد إسرائيل من المنافسات لأكتوبر المقبل
أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مجدداً البتّ في طلب فلسطيني باستبعاد إسرائيل من المشاركة في المنافسات الدولية للعبة الشعبية بسبب الحرب في غزة.
الفيفا يؤجل البتّ في استبعاد إسرائيل من المنافسات لأكتوبر المقبل
مشجع يحمل لافتة خارج استاد مانشستر سيتي الإنجليزي تدعو لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة / صورة: Reuters
31 أغسطس 2024

وقال الفيفا في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إنه سيدرس طلبات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ضد نظيره الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقدم الاتحاد الفلسطيني في مايو/أيار الماضي طلباً لاستبعاد إسرائيل، وأمر الفيفا بإجراء تقييم قانوني عاجل ووعد بالنظر في الأمر خلال اجتماع غير عادي لمجلسه في يوليو/تموز. وأوضح الاتحاد الدولي الشهر الماضي أنه سيعرض التقييم القانوني على مجلسه بحلول 31 أغسطس/آب.

وأعلن الفيفا الذي يتخذ من زيورخ مقراً له إرجاء التقييم إلى أكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى أنه تلقى "التقييم القانوني المستقل لطلبات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ضد إسرائيل".

وتابع: "سيُرسَل هذا التقييم إلى مجلس الفيفا لمراجعته حتى تُمكن مناقشة الأمر في اجتماعه المقبل في أكتوبر (تشرين الأول)"، رافضاً الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن التقييم أو الموعد المحدد لعقد الاجتماع في أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يرد الاتحاد الفلسطيني على طلبات للتعليق، وكان قد اتهم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بالتواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي ترتكبها حكومة بلاده والتمييز ضد لاعبين عرب وإدراج أندية موجودة في الأراضي الفلسطينية في الدوري، ورفض الاتحاد الإسرائيلي هذه الاتهامات.

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن ما لا يقل عن 92 لاعباً فلسطينياً استشهدوا في حرب غزة ودُمرت البنية التحتية لكرة القدم، وجرى وقف الدوريات وإجبار المنتخب الوطني الفلسطيني على خوض تصفيات كأس العالم خارج أرضه.

ودعا الاتحاد الفلسطيني في طلبه الفيفا إلى إقرار "عقوبات مناسبة" ضد الفرق الإسرائيلية بما في ذلك المنتخب الوطني والأندية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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