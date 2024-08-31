ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، أن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت محيط مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى إلى استشهاد مواطنين على الأقل وإصابة آخرين".

وأضافت أن "طواقم الإنقاذ والإسعاف تعمل حتى اللحظة على انتشال الشهداء والمصابين جراء القصف".

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول: "إن حالة من الخوف والهلع سادت بين سكان المنطقة والموجودين في محيط المستشفى، فيما جرى نقل إصابات إلى داخله جراء الاستهداف".

كما قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني (الحماية المدنية) بغزة، في بيان، إن "شهداء وجرحى سقطوا نتيجة قصف إسرائيلي على أرض ملاصقة لقسم المختبرات بمستشفى المعمداني بمدينة غزة".

ويأتي هذا القصف، وسط تحذيرات أممية من مغبة تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية بقطاع غزة في أثناء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

ونقلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على منصة إكس تصريحات لموظفتها لوسي واتريدج، قالت فيها إن "أي عمليات عسكرية خلال حملة التطعيم المقبلة ضد شلل الأطفال في غزة ستؤثر في قدرة الأمم المتحدة وشركائها على منح اللقاحات للأطفال".

ويتواصل القصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، كما تقول وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً على غزة أسفرت عن قرابة 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.