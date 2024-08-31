سياسة
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جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي خلال العملية العسكرية في جنين
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل جندي خلال العملية العسكرية التي يشنها في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي خلال العملية العسكرية في جنين
قوات جيش الاحتلال تعلن مقتل جندي خلال عملية عسكرية على جنين بالضفة الغربية. / صورة: AA
31 أغسطس 2024

وقال الجيش في بيان مقتضب، إنّ الرقيب "ألكانا نافون، البالغ من العمر 20 سنة، قُتل خلال العملية العسكرية الدائرة في جنين".

وأضاف البيان: "كان الجندي القتيل، وهو من مدينة بيتح تكفا (وسط) قائد صف في الكتيبة 906".

وإجمالاً، بلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 705 بينهم 339 بالمعارك البرية في غزة منذ 27 من ذلك الشهر، وفق بيانات رسمية نشرها الجيش على موقعه الإلكتروني.

فيما وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4 آلاف و401، بينهم ألفان و263 في المعارك البرية، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

وتشمل الإحصائية الرسمية عدد القتلى والمصابين الإسرائيليين في كلّ من قطاع غزة والضفة الغربية وشمال البلاد (على الحدود مع جنوب لبنان).

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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