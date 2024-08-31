ووافقت هاريس والرئيس السابق ترمب على إجراء مناظرة تستضيفها شبكة (ABC News) في العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني.

واتهمت نائبة الرئيس الحالي في منشور على منصة إكس "دونالد ترمب بالخضوع لمستشاريه الذين لن يسمحوا له بإجراء مناظرة يجري خلالها تشغيل مكبر الصوت طوال الوقت"، معتبرة أنه "إذا كان فريقه لا يثق به، فإن الشعب الأمريكي لا يمكنه ذلك بكل تأكيد".

وقالت: "نحن نتنافس على منصب رئيس الولايات المتحدة. دعونا نجرِ مناظرة بكل شفافية، مع تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت".

كان ترمب قال في تصريحات سابقة إنه كان يفضل ترك مكبر صوته مفتوحاً وإنه لم يكن راضياً عن كتم الصوت خلال المناظرة الأخيرة أمام الرئيس الحالي جو بايدن الذي قرر عدم خوض سباق الرئاسة.

وقد تساعد ما تسمى "مكبرات الصوت‭ ‬المفتوحة أو (الساخنة)" المرشحين السياسيين أو تضرّ بهم، إذ إنها تلتقط تعليقات قد تكون غير مناسبة للجمهور العام في بعض الأحيان. كما يمنع غلق مكبرات الصوت أحد طرفي المناظرة من مقاطعة الطرف الآخر. ولم يرد ممثل عن شبكة "ABC" بعد على طلب للتعليق.