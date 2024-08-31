سياسة
2 دقيقة قراءة
"إخفاقات خطيرة".. حزب فرنسي يدعو مجموعات برلمانية لدعم مقترحه بعزل ماكرون
دعا حزب "فرنسا الأبية" اليساري المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون أمس السبت، المجموعات البرلمانية الأخرى إلى دعم مساعيه لعزل ماكرون من منصبه بسبب ما وصفه الحزب بـ"إخفاقات خطيرة" في تأدية الرئيس واجباته الدستورية.
"إخفاقات خطيرة".. حزب فرنسي يدعو مجموعات برلمانية لدعم مقترحه بعزل ماكرون
حزب "فرنسا الأبية" يدعو مجموعات برلمانية إلى دعم مقترحه بعزل ماكرون / صورة: Reuters
31 أغسطس 2024

ويدور خلاف بين ماكرون من جهة والجبهة الشعبية الجديدة (تحالف يضم حزب "فرنسا الأبية" وحلفاءه من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين) من جهة أخرى، بسبب رفض الأول تسمية مرشّحتهم لوسي كاستيه رئيسةً للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في يوليو/تموز الماضي.

ورغم أن التحالف المعارض (الجبهة الشعبية الجديدة) فاز بأكبر عدد من المقاعد، فإن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار وحزب ماكرون، والتجمع الوطني اليميني المتطرف.

وكتب نواب "فرنسا الأبية" في مشروع قرار العزل أن "الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما ويجب عليهما الدفاع عن الديمقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية". وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات.

وتواجه أي محاولة لعزل إيمانويل ماكرون من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين. ويؤكد حزب فرنسا الأبية أن الأمر لا يعود إلى الرئيس "لإجراء مقايضات سياسية"، مشيراً إلى جهود ماكرون منذ يوليو/تموز الماضي، للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.

لكن عديد الخبراء الدستوريين يرون أن دستور الجمهورية الخامسة الذي أُقِّر عام 1958 وكُتِب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه إن تعطل العمل البرلماني.

من جانبه، برر ماكرون رفضه تسمية كاستيه رئيسة للوزراء بقوله إنه من واجبه ضمان "الاستقرار المؤسسي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us