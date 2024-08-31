وأشار باشينيان خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأرمينية يريفان، في معرض حديثه عن العمليات الجارية حول مشروع معاهدة السلام، إلى أن أرمينيا قدمت الجمعة اقتراحاً جديداً إلى أذربيجان، وفق وكالة "أرمينبريس" الرسمية.

ولفت في هذا الصدد إلى أنه "في المسودة الأخيرة لمعاهدة السلام، لدينا 17 مادة، وجرى الاتفاق على 13 منها، بما فيها المدخل بشكل كامل، مستدركاً بالقول: "أما المواد الأخرى فإنها تتكون من أكثر من جملة واحدة، وجرى الاتفاق على جوهر معظم هذه المواد".

وقال باشينيان إن "جوهر اقتراحنا أخذ جميع المواد والصياغة المتفق عليها والتوقيع عليها باعتبارها معاهدة سلام"، لافتاً إلى أن بلاده تقترح على أذربيجان التوقيع والتصديق على ما جرى الاتفاق عليه بالفعل ومواصلة مناقشة جميع القضايا الأخرى.

كما أشار باشينيان، إلى أنه من المفترض بعد توقيع الاتفاق أن تنشأ علاقات دبلوماسية بين البلدين، "ستصبح منصة إضافية لمناقشة جميع القضايا المحتملة"، على حد تعبيره.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً توصّلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

ومنذ ذلك الحين، يواصل البلدان المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام وتطبيع العلاقات بينهما.