سياسة
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رئيس وزراء أرمينيا: عرضنا على أذربيجان توقيع معاهدة سلام بمواد متفق عليها
قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أمس السبت، إنه قدّم عرضاً لأذربيجان بتوقيع معاهدة سلام بالمواد التي جرى التوصل إلى توافق بشأنها خلال المفاوضات حول مسودة معاهدة السلام.
رئيس وزراء أرمينيا: عرضنا على أذربيجان توقيع معاهدة سلام بمواد متفق عليها
رئيس وزراء أرمينيا: عرضنا على أذربيجان توقيع معاهدة سلام بمواد متفّق عليها / صورة: Reuters
31 أغسطس 2024

وأشار باشينيان خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأرمينية يريفان، في معرض حديثه عن العمليات الجارية حول مشروع معاهدة السلام، إلى أن أرمينيا قدمت الجمعة اقتراحاً جديداً إلى أذربيجان، وفق وكالة "أرمينبريس" الرسمية.

ولفت في هذا الصدد إلى أنه "في المسودة الأخيرة لمعاهدة السلام، لدينا 17 مادة، وجرى الاتفاق على 13 منها، بما فيها المدخل بشكل كامل، مستدركاً بالقول: "أما المواد الأخرى فإنها تتكون من أكثر من جملة واحدة، وجرى الاتفاق على جوهر معظم هذه المواد".

وقال باشينيان إن "جوهر اقتراحنا أخذ جميع المواد والصياغة المتفق عليها والتوقيع عليها باعتبارها معاهدة سلام"، لافتاً إلى أن بلاده تقترح على أذربيجان التوقيع والتصديق على ما جرى الاتفاق عليه بالفعل ومواصلة مناقشة جميع القضايا الأخرى.

كما أشار باشينيان، إلى أنه من المفترض بعد توقيع الاتفاق أن تنشأ علاقات دبلوماسية بين البلدين، "ستصبح منصة إضافية لمناقشة جميع القضايا المحتملة"، على حد تعبيره.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً توصّلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

ومنذ ذلك الحين، يواصل البلدان المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام وتطبيع العلاقات بينهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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