وقال بيان للجيش مساء السبت، إنه "عثر على عدد من الجثث خلال القتال غزة، دون توضيح عددها أو هوية أصحابها"، ليعلن صباح اليوم الأحد، أن الجثث أُعيدت إلى إسرائيل، حيث جرى التعرف عليها رسميّاً، فيما لم تعلق حركة حماس على هذا التطور.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن من بين الجثث الست التي عُثر عليها، جثة الإسرائيلي-الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين.

وأشار بايدن، في بيان، أنه "في وقت سابق اليوم (السبت)، عثرت القوات الإسرائيلية، في نفق تحت مدينة رفح، على جثث 6 رهائن كانت حماس تحتجزهم"، مضيفاً: "لقد تأكدنا الآن أن واحد من المحتجزين كان المواطن الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين".

يأتي ذلك فيما تتواصل في إسرائيل انتقادات المعارضة وعائلات المحتجزين في غزة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بالتخلي عنهم وتركهم للموت بالقطاع، عبر وضع شروط تعجيزية تحول دون إبرام اتفاق مع حركة حماس لوقف الحرب، بما يتضمن صفقة لتبادل الأسرى.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت فصائل فلسطينية، بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، هجوماً على مستوطنات محاذية لقطاع غزة، أسرت خلاله عشرات الإسرائيليين. وقبيل الحديث عن العثور على هذه الجثث، كانت إسرائيل تقول إنه ما زال لديها 107 أسرى في غزة، بينهم عدد من القتلى.

ومع كل إعلان انتشال إسرائيل لجثث المحتجزين من غزة، تتصاعد الاحتجاجات والانتقادات في إسرائيل لنتنياهو، التي تتضمن مطالبات برحيل حكومته وإجراء انتخابات عامة مبكرة، محملة إياه المسؤولية عن أراوح هؤلاء.