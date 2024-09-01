جاء ذلك خلال تجمع حاشد ضم مئات دعماً للفلسطينيين في المسجد الكبير بالعاصمة دكار، دعا خلاله سونكو إلى عزل إسرائيل "لوضع حد لهذه الهمجية المدعومة من بعض الدول الغربية"، وفق تعبيره.

وقال: "لدينا رئيس وزراء (إسرائيلي) تعتمد سلطته على هذه الحرب، ويعتمد بقاؤه السياسي على هذه الحرب، وهو مستعد للسير فوق آلاف الجثث ليبقى رئيساً للوزراء، ومن أجل ألا يواجه عدالة بلاده".

وأضاف رئيس الوزراء السنغالي، وهو يضع وشاحاً بألوان العلم الفلسطيني حول رقبته: "يجب أن نجمع كل من يندد بهذا الظلم، وأن نعمل من أجل حل سياسي يتمثل في عزل دولة إسرائيل سياسيّاً"، مشدداً على أن الأمر يتعلق بـ"وضع حد لهذه الهمجية الإنسانية التي صدقت عليها وأيّدتها دول غربية".

ووصف سونكو العمليات الإسرائيلية الجارية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة"، متحدثاً عن "الظلم" الذي يعانيه الفلسطينيون منذ إنشاء إسرائيل عام 1948.

وبدعم أمريكي، تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت قرابة 135 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.