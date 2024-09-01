وفي خطابه المصور المسائي، قال زيلينسكي إن "تطهير سماء أوكرانيا من القنابل الجوية الروسية الموجهة خطوة قوية لإجبار روسيا على السعي إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل"، وأضاف: "نحن في حاجة إلى القدرات اللازمة لحماية أوكرانيا والأوكرانيين بشكل حقيقي وكامل".

وتابع: "نحن في حاجة إلى كل من الموافقات للقدرات طويلة المدى وكذلك قذائفكم وصواريخكم طويلة المدى"، وقال -دون ذكر تفاصيل- إن ممثليه "قدموا كل التفاصيل اللازمة" لشركاء أوكرانيا.

وأجرى وزير الدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، زيارة إلى واشنطن مع وفد، يومَي الجمعة والسبت، التقى خلالها مسؤولين وخبراء أمريكيين. وقال في مقابلة بثتها شبكة "سي إن إن" إن "كييف أظهرت أن المطارات الروسية المستخدمة لقصف المدن الأوكرانية كانت في مرمى الضربات العميقة".

وأضاف: "أوضحنا نوع القدرات التي نحتاج إليها لحماية المواطنين ضد الإرهاب الروسي الذي يسببه الروس لنا، لذا آمل أن نجد آذاناً مصغية".

إحباط هجوم أوكراني "ضخم"

وفي سياق متصل، حول التطورات الميدانية، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 158 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية ليلاً، بينها اثنتان فوق العاصمة موسكو، حسبما أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد.

وقالت الدفاع الروسية إنها "أحبطت هجمات ليلية جديدة بطائرات مسيّرة، بينها هجوم ضخم في منطقة بريانسك المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، وآخَر استهدف العاصمة الروسية، دون أن تبلغ عن وقوع إصابات".

وقالت الوزارة على تطبيق تليغرام إن العدد الأكبر منها، وهو 122 مسيّرة، أٌسقط فوق مناطق كورسك وبريانسك وفورونيج وبلغورود المحاذية لأوكرانيا.

وقال الحاكم المحلي ألكسندر بوغوماز إن "دفاعاتنا أحبطت محاولة هجوم ضخم بطائرات مسيّرة فوق أراضي منطقة بريانسك". وأشار عبر تليغرام إلى أن الجيش الروسي "رصد" ما لا يقل عن 26 مسيّرة و"دمرها"، دون أن يتسبب ذلك في إصابات أو أضرار.

وفي 6 أغسطس/آب الجاري، أطلقت القوات الأوكرانية عملية واسعة النطاق على كورسك الروسية الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة مع الجيش الروسي، وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيشين منذ إطلاق العملية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.