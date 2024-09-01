سياسة
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الأذربيجانيون يُدلون بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان الجديد
بدأ الناخبون في جمهورية أذربيجان صباح الأحد بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، في أعقاب قرار الرئيس إلهام علييف حل البرلمان وتقديم موعد الانتخابات العامة التي كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.
الأذربيجانيون يُدلون بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان الجديد
يبلغ عدد الناخبين في أذربيجان 6 ملايين و421 ألفاً، ويختارون اليوم 125 نائباً من أصل 990 مرشحاً. / صورة: AA
1 سبتمبر 2024

وانطلقت عملية الاقتراع في تمام الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي للعاصمة باكو (ت.غ+4)، ويبلغ عدد الناخبين في أذربيجان 6 ملايين و421 ألفاً، ويختارون اليوم 125 نائباً من أصل 990 مرشحاً.

وتشمل الانتخابات مرشحين من 25 حزباً سياسياً، بما في ذلك حزب أذربيجان الجديدة الحاكم بقيادة علييف، فضلاً عن المرشحين المستقلين.

وتنتهي عملية الاقتراع في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لأذربيجان، ومن المنتظر أن يجري الإعلان عن النتائج غير الرسمية مساء اليوم.

يُذكر أن الانتخابات البرلمانية تجرى أيضاً في جميع المناطق الأذربيجانية التي جرى تحريرها من الاحتلال الأرميني في إقليم قرة باغ بعد معارك استمرت 44 يوماً أواخر عام 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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