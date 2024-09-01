وانطلقت عملية الاقتراع في تمام الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي للعاصمة باكو (ت.غ+4)، ويبلغ عدد الناخبين في أذربيجان 6 ملايين و421 ألفاً، ويختارون اليوم 125 نائباً من أصل 990 مرشحاً.

وتشمل الانتخابات مرشحين من 25 حزباً سياسياً، بما في ذلك حزب أذربيجان الجديدة الحاكم بقيادة علييف، فضلاً عن المرشحين المستقلين.

وتنتهي عملية الاقتراع في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لأذربيجان، ومن المنتظر أن يجري الإعلان عن النتائج غير الرسمية مساء اليوم.

يُذكر أن الانتخابات البرلمانية تجرى أيضاً في جميع المناطق الأذربيجانية التي جرى تحريرها من الاحتلال الأرميني في إقليم قرة باغ بعد معارك استمرت 44 يوماً أواخر عام 2020.